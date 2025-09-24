Trener Dinama nakon nevjerojatnog debija u Europskoj ligi: Ovo što ja imam nije viđeno u povijesti

U susretu 1. kola Europske lige nogometaši Dinama su na stadionu Maksimir pobijedili Fenerbahče sa 3-1 osvojivši važna tri boda na startu nove europske sezone. "Modri" ovoga ljeta nisu morali igrati europske kvalifikacije već su na osnovu klupskog koeficijenta direktno izborili plasman u Europsku ligu. U prvom kolu sa suprotne strane je stajao turski velikan, a Dinamo je nakon sjajne predstave zasluženo slavio.

Dinamo je bio sjajno organiziran, energetski odličan i što je najvažnije efikasan. Junak susreta bio je dvostruki strijelac Dion Drena Beljo (21, 51), a gol za "Modre" zabio je i Monsef Bakrar (90+4). Strijelac za Fener je bio Sebastian Szymanski (25).

- Osjećam se izvanredno, velika utakmica za nas, prva tri boda, svi smo zadovoljni. Ova ekipa Fenerbahčea može igrati u Ligi prvaka. Igrali smo dobro u prvom poluvremenu. Bila je uzbudljiva utakmica. Hvala navijačima na izuzetnoj podršci. Bili su nam vjetar u leđa. Taktički smo se jako dobro pripremili. Bilo smo kompaktni u srednjem bloku. Kvaliteta naših igrača došla je do izražaja. Odrađivali smo dobro situacije jedan na jedan i tu stjecali prednost. Prvi gol sam zabio dosta sretno, lopta mi se odbila. Napokon su moje duge noge poslužile nečemu.

Kod drugog gola sam samo popratio akciju Hoxhe i zabio. Čeka nas težak ritam, ali ne bojimo se toga. Ima igrača koji nisu danas ni igrali, a mogu pridonijeti ekipi - rekao je junak Dion Drena Beljo nakon utakmice.

- Nismo imali puno vremena za pripremu, ali napraavili smo dobar posao. Znali smo da oni nisu momčad, ali da imaju dobre igrače. Sve smo radili dobro, ne znam jesu nam stvorili jednu šansu. Svaka čast mojim igračima. Žao mi je bilo mijenjati, svi su bili spremni. Jedva sam čekao da krene Europa. Nije lako igrati stalno hrvatsku ligu, u kojoj ste favoriti u svakoj utakmici.

Vidi se da smo odradili dobre pripreme jer smo odmah bili u skupini. Puno lakše nam je ovako kad smo odigrali već sedam kola u prvenstvu. Imam slatke brige, nije mi lako. Nismo htjeli mijenjati ekipu s Poljuda. Rijetkost je da imate dva centarfora koji puno zabijaju. To u povijesti nije viđeno, da svaki ima po 6-7 golova - izjavio je trener Kovačević.