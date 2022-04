Trener Barcelone nakon poraza: Kad smo izašli na travnjak nismo vjerovali što vidimo

Trener nogometaša Barcelone Xavi, kao i domaći navijači, ostali su zgroženi činjenicom da je oko 30.000 navijača Eintrachta ušlo na Camp Nou i dalo ogromnu podršku svojim miljenicima.

Eintracht je nakon 1:1 u Frankfurtu slavio s 3:2 na Camp Nou, s tim da je vodio 3:0, čime se plasirao u polufinale Europske lige. Katalonska momčad, koja je od trenutka ispadanja iz Lige prvaka najavljivala pohod u ovom natjecanju, tako se nije uspjela plasirati ni među četiri najbolje.

Iako je po propisima organizator utakmice, a to je Barcelona, trebala omogućiti gostima pet tisuća ulaznica za njihove navijače, u četvrtak navečer je Camp Nou bio ispunjen s njih čak 30.000.

- Nevjerojatno je ono što smo igrači i ja vidjeli kada smo izašli na travnjak. Navijača Eintrachta je bilo gotovo podjednako kao naših. To ne smije proći samo tako, to klub mora istražiti kako se dogodilo. Prije ovog uzvrata sam govorio da će nam naši navijači biti ključ na putu do polufinala, a onda se dogodi igranje na neutralnom terenu. Igrali smo na Camp Nou, ali kao da nismo, kapacitet stadiona kao da je bio ravnomjerno podijeljen. Zbog toga sam žalostan, utučen, zapravo sam šokiran - komentirao je trener Barcelone Xavi nakon utakmice.