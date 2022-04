Eintracht i Jakić kreirali senzaciju na Camp Nou: S tri komada Barceloni do polufinala Europske lige

Nakon što je prvi susret u Frankfurtu završio 1-1, nogometaši Eintrachta priredili su veliko iznenađenje pobijedivši na Camp Nou Barcelonu sa 3-2 izborivši tako plasman u polufinale Europske lige.

Mjesto među četiri najbolje momčadi izborili su i RB Leipzig, te West Ham.

Eintracht je na Camp Nou imao podršku više od 25.000 navijača. Premda je momčad iz Frankfurta imala pravo na samo 5.000 ulaznica, njemački navijači su nabavili ulaznice svim mogućim kanalima pa je atmosfera bila kao da se igra u Frankfurtu.

Počelo je šokantno za Barcu. Eric Garcia je u trećoj minuti oborio Jespera Lindstroma, a portugalski sudac Artur Soares Dias pokazao na bijelu točku. Filip Kostić je sigurno izveo kazneni udarac.

U 10. minuti Barca je mogla izjednačiti. Pedri je ubacio na drugu stativu, Aubameyang je pucao glavom, ali preko gola. U nastavku poluvremena Barcelona je pritiskala, no nije uspjela slomiti njemačku obranu. S druge strane Eintracht je vrebao na kontre i jedna takva im je donijela povećanje prednosti u 36. minuti. Kostić je dodao do Rafaela Borrea koji je povukao i potom opalio s više od 25 metara i sjajno pogodio u rašlje.

Katalonski sastav je već u drugoj minuti nastavka mogao smanjiti, no Aubameyang je promašio zicer. Uslijedila je velika prilika za goste u 58. minuti, pucao je Lindstrom, ali je Marc-Andre ter Stegen sjajno reagirao. Međutim, niti Ter Stegen u 67. minuti nije mogao ništa, Kostić je sjajno pogodio za nevjerojatnih 3-0.

Barcelona je u 84. minuti zabila pogodak, no Busquet je bio u zaleđu. No, u prvoj od devet minuta nadoknade Busquet je ipak smanjio rezultat sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora. Barcelona je u devetoj minuti nadoknade zabila još jedan gol, Depay je zabio s bijele točke, no za više od toga nije bilo vremena. Za Eintracht je cijeli susret odlično odigrao Kristijan Jakić.

Njemački sastav će u polufinalu igrati protiv West Hama koji je na gostovanju deklasirao Lyon sa 3-0 nakon što je londonski susret završio 1-1.

Domaćin je odlično počeo utakmicu, već u 6. minuti francuski sastav je mogao do vodstva, no Karl Toko Ekambi je pogodio stativu. Ekambi je imao odličnu priliku i u 27. minuti, no njegov pokušaj nije bio dovoljno snažan.

Gosti su poveli u 38. minuti. Pablo Fornals je izveo korner, a Craig Dawson zabio za 1-0. U posljednjim trenucima prvog dijela Declan Rice je pokupio odbijenu loptu i sa ruba šestnaesterca pogodio za 2-0. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika londonski sastav je razriješio u 48. minuti kada je Jarrod Bowen preciznim šutem pogodio za 3-0. Nikola Vlašić nije igrao za goste.

I nogometaši RB Leipziga izborili su plasman u polufinale Europske lige nakon što su u uzvratnom susretu četvrtfinala u Bergamu pobijedili Atalantu sa 2-0 nakon 1-1 iz prve utakmice.

Prije dvije godine RB Leipzig je izborio plasman u polufinale Lige prvaka u kojem je izgubio od PSG-a, a sada je stigao i do polufinala Europske lige.

Nakon što je prva utakmica u Leipzigu završila 1-1, njemački sastav je u Bergamu slavio sa 2-0 izborivši polufinale u kojem će igrati protiv pobjednika susreta između Rangersa i Brage. U prvom susretu Portugalci su pred svojim navijačima slavili sa 1-0.

Junak utakmice bio je dvostruki strijelac Christopher Nkunku (18, 87-11m). Za goste je do 79. minute igrao hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol, dok je Mario Pašalić za Atalantu igrao od 88. minute.

Prvu priliku na utakmici imali su domaćini već u petoj minuti, no Davide Zappacosta je pucao ravno u Petera Gulacsija. Gosti su uzvratili u 18. minuti i to pogotkom. Konrad Laimer je bio u dobroj poziciji za udarac, ali je ipak asistirao do Nkunka koji je lijepo pogodio za 1-0.

U završnici prvog dijela i Laimer se mogao upisati u strijelce, ali je pucao pored desne stative. Laimer je mogao zabiti i u 57. minuti, no iz blizine je pucao loše.

Prvu veliku priliku u nastavku Atalanta je dočekala u 63. minuti kada je Hans Hateboer pucao iz blizine malo iznad prečke. U 78. minuti opasno je zaprijetio Duvan Zapata, ali je mreža njemačkog sastava ostala nedirnuta.

Pitanje pobjednika je razriješeno u 87. minuti kada je Nkunku zabio iz kaznenog udarca za 2-0. Francuski veznjak je prij toga sam izborio jedanaesterac i potom ga realizirao.

Leipzig je ovom pobjedom produžio niz bez poraza na 13 susreta u svim natjecanjima, dok je Atalanta produžila crnu seriju na četiri utakmice bez pobjede.