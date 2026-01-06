Hrvatskoj sada treba čudo. Može li se Joško Gvardiol vratiti do Svjetskog prvenstva?

Nedjeljna večer, koja je trebala biti tek jedna u nizu premierligaških epizoda, pretvorila se u pravu noćnu moru za hrvatski nogomet. U 51. minuti derbija između Manchester Cityja i Chelseaja, nakon jednog naizgled bezazlenog duela, Joško Gvardiol ostao je ležati na travnjaku u bolnoj grimasi. Iako je uspio sam napustiti teren uz pomoć liječničke službe, bez potrebe za nosilima, zabrinutost je bila opipljiva. Kratka i tmurna izjava trenera Pepa Guardiole nakon utakmice, koji je priznao da situacija "ne izgleda dobro", samo je potvrdila najgore slutnje koje su se nadvile nad Etihadom. Hrvatska je te večeri strepila, nadajući se da je riječ samo o jačem udarcu ili istegnuću.

Nažalost, detaljni pregledi u ponedjeljak potvrdili su najcrnji scenarij. Manchester City je službeno priopćio kako je hrvatski branič doživio prijelom potkoljenične kosti (tibije) desne noge te da će ovoga tjedna biti podvrgnut operativnom zahvatu. Iako klub još nije izašao sa službenom prognozom oporavka, ovakva vrsta ozljede u pravilu zahtijeva višemjesečnu pauzu, koja se procjenjuje na četiri do pet mjeseci. S obzirom na to da Svjetsko prvenstvo počinje za nešto više od pet mjeseci, jasno je da je pred Gvardiolom započela očajnička utrka s vremenom, čiji je ishod krajnje neizvjestan. Povratak na teren do kraja klupske sezone bio bi ravan čudu, a upitnik nad njegovim imenom za najveću svjetsku smotru postao je golem.

Ova vijest predstavlja kataklizmičan udarac za ambicije hrvatske nogometne reprezentacije. U momčadi Zlatka Dalića postoje dva igrača čiji se izostanak smatra nenadoknadivim: kapetan Luka Modrić i Joško Gvardiol. Njegova vrijednost za Vatrene daleko nadilazi ulogu standardnog braniča. Gvardiol je postao temelj obrane, igrač koji svojom brzinom, snagom i inteligencijom suigrače čini boljima i sigurnijima. On je taj koji bez straha podiže zadnju liniju visoko na protivničku polovicu, znajući da se u otvorenom prostoru može nositi s bilo kojim napadačem na svijetu. Uz to, njegova sposobnost iznošenja lopte, pokretanja napada i opasnih prodora čine ga jedinstvenim oružjem koje Hrvatska nema čime zamijeniti.

I dok se u Manchester Cityju hvataju za glavu, suočeni s obrambenom krizom jer se u istoj utakmici ozlijedio i Rúben Dias, njihov problem djeluje gotovo trivijalno u usporedbi s onim pred kojim se našao Zlatko Dalić. Pep Guardiola raspolaže s gotovo neograničenim budžetom i već se spominje kako klub hitno kreće u pregovore s Crystal Palaceom oko dovođenja Marca Guéhija kao hitne zamjene. S druge strane, Dalić nema taj luksuz. Izbornik nije izgubio samo najboljeg stopera, već i najpouzdanije rješenje na poziciji lijevog beka, koju je Joško besprijekorno pokrivao posljednjih godina. Time se otvara ne jedna, već dvije kritične rupe u momčadi koje će biti izuzetno teško popuniti uoči turnira najviše razine.

Pred hrvatskom reprezentacijom, navijačima i samim Joškom mjeseci su nade i neizvjesnosti. Iako moderna medicina i programi rehabilitacije mogu skratiti vrijeme oporavka, povratak nakon loma noge proces je koji se ne smije požurivati. Nakon operacije slijedi dug period mirovanja, potom individualni rad, lagani treninzi s loptom i tek onda postepeno uključivanje u puni trenažni proces. Bilo kakvo forsiranje povratka kako bi se stiglo na Svjetsko prvenstvo predstavljalo bi ogroman rizik ne samo za uspješan nastup, već i za nastavak njegove karijere. U ovom trenutku, najvažnije je da se Joško Gvardiol u potpunosti oporavi, bez obzira na cijenu. Hrvatskoj preostaje samo nada u čudo i vjera da će se njezin obrambeni stup vratiti jači nego ikad, bio on spreman za ovo ljeto ili ne.