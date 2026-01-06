Čitač s usana sve razotkrio: Bivši Modrićev suigrač napravio kaos u Madridu

Ponašanje Viniciusa Juniora tijekom utakmica i dalje je vruća tema u Španjolskoj. Brazilac, koji je prošle nedjelje ponovno doživio zvižduke s tribina stadiona Santiago Bernabéu unatoč uvjerljivoj pobjedi protiv Betisa, pokazao je veliku frustraciju tijekom susreta, a svoje nezadovoljstvo verbalizirao je u prigovorima upućenim treneru Xabiju Alonsu. Prema čitanju s usana, kojeg su "skinuli" španjolski mediji, napadač "Kraljevskog kluba" protestirao je kod trenera jer mu suigrači nisu dovoljno često dodavali loptu. "Ovako je nemoguće, mora dodati loptu. Ovdje svi žele driblati i onda meni zvižde", požalio se Vinicius nedugo nakon što je Cucho Hernández postavio rezultat na 3-1.

No, tu se nije zaustavio. Brazilac je nastavio s prigovorima, no ovoga puta u središtu njegove kritike bio je suigrač Gonzalo. Dok se približavao klupi, Vinicius je od Xabija Alonsa zahtijevao da intervenira. "Reci mu da mora dati koju loptu. Ne uvijek, ali barem jednu", poručio je mladom treneru tijekom utakmice, jasno pokazujući svoje nezadovoljstvo sebičnošću suigrača na terenu.

S druge strane, i proslavljeni veznjak, a sada trener, imao je što za reći svojoj zvijezdi. Kamere emisije El Día Después uhvatile su Alonsa kako ohrabruje Viniciusa povicima "idemo, Vini", ali i kako od njega traži dodatni napor uz riječi "Vini, više". No, DAZN je zabilježio i trenutak kada je Alonso bio znatno ozbiljniji i oštriji, doviknuvši mu: "Kvragu, pritišći".

Cijela situacija za Viniciusa odvija se u vrlo delikatnom kontekstu, pogotovo jer britanski Guardian donosi vijest o tome da Chelsea priprema veliku ponudu za njega sljedećeg ljeta. Kako je objavio ugledni britanski list, londonski klub razmatra slanje ponude vrijedne čak 160 milijuna eura za brazilskog napadača, što dodatno pojačava pritisak i spekulacije oko njegove budućnostI u klubu.