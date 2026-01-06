Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
ZA VRIJEME UTAKMICE

Čitač s usana sve razotkrio: Bivši Modrićev suigrač napravio kaos u Madridu

LaLiga - Real Madrid v Real Betis
VIOLETA SANTOS MOURA/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
06.01.2026.
u 08:39

Ponašanje brazilskog nogometaša ponovno je glavna tema u španjolskim medijima. Nakon zvižduka s tribina, kamere su uhvatile njegovu žestoku raspravu s trenerom Xabijem Alonsom, a istovremeno se spominje i golema ponuda Chelseaja

Ponašanje Viniciusa Juniora tijekom utakmica i dalje je vruća tema u Španjolskoj. Brazilac, koji je prošle nedjelje ponovno doživio zvižduke s tribina stadiona Santiago Bernabéu unatoč uvjerljivoj pobjedi protiv Betisa, pokazao je veliku frustraciju tijekom susreta, a svoje nezadovoljstvo verbalizirao je u prigovorima upućenim treneru Xabiju Alonsu. Prema čitanju s usana, kojeg su "skinuli" španjolski mediji, napadač "Kraljevskog kluba" protestirao je kod trenera jer mu suigrači nisu dovoljno često dodavali loptu. "Ovako je nemoguće, mora dodati loptu. Ovdje svi žele driblati i onda meni zvižde", požalio se Vinicius nedugo nakon što je Cucho Hernández postavio rezultat na 3-1.

No, tu se nije zaustavio. Brazilac je nastavio s prigovorima, no ovoga puta u središtu njegove kritike bio je suigrač Gonzalo. Dok se približavao klupi, Vinicius je od Xabija Alonsa zahtijevao da intervenira. "Reci mu da mora dati koju loptu. Ne uvijek, ali barem jednu", poručio je mladom treneru tijekom utakmice, jasno pokazujući svoje nezadovoljstvo sebičnošću suigrača na terenu.

S druge strane, i proslavljeni veznjak, a sada trener, imao je što za reći svojoj zvijezdi. Kamere emisije El Día Después uhvatile su Alonsa kako ohrabruje Viniciusa povicima "idemo, Vini", ali i kako od njega traži dodatni napor uz riječi "Vini, više". No, DAZN je zabilježio i trenutak kada je Alonso bio znatno ozbiljniji i oštriji, doviknuvši mu: "Kvragu, pritišći".

Cijela situacija za Viniciusa odvija se u vrlo delikatnom kontekstu, pogotovo jer britanski Guardian donosi vijest o tome da Chelsea priprema veliku ponudu za njega sljedećeg ljeta. Kako je objavio ugledni britanski list, londonski klub razmatra slanje ponude vrijedne čak 160 milijuna eura za brazilskog napadača, što dodatno pojačava pritisak i spekulacije oko njegove budućnostI u klubu.
Ključne riječi
kaos Real Madrid Vinicius Junior

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!