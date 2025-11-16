Treći dan, treća hrvatska medalja a brončana Vuković su suzama radnosnicama

I završnog, trećeg, dana zagrebačkog Grand Prix turnira hrvatski džudo domogao se odličja. Nakon srebra Ane Viktorije Puljiz (57 kg) i bronce Ive Oberan (63 kg), medalju je osvojila i Helena Vuković (preko 78 kg).

U borbi za broncu, Helena je nadmudrila Talijanku Asyju Tavano, suparnicu kojoj je tako uzvratila za lanjski poraz u polufinalu Grand Slam turnira u glavnom gradu Tažikistana Dušanbeu.

- Bio je to težak meč. Imala sam svojevrsnu prepreku u glavi jer sam od nje prošle godine izgubila. Dosta se dobro poznajemo jer radimo svaki međunarodni kamp zajedno.

Nakon što je u produžetku (golden score) pobijedila bacanjem za vazari, Helena se u tom trenutku rasplakala.

- U Zagrebu sam već tri puta izgubila za broncu i na početku sezone jedina želja mi je bila da ovdje osvojim medalju. Pred svojim navijačima i članovima moje obitelji.

Bio je to prilično emotivan trenutak.

- Ja i kada dobivam i kada gubim, uvijek su tu neke suze, na žalost ili na sreću. Ja sam prilično emotivna i pogodio me i poraz u polufinalu ovog turnira.

Heleni je ovo šesta medalja na turnirima Grand Prix razine a pet ih je izborila ove godine.

- Ovo mi je najbolja sezona u karijeri. Krenula sam s 40. mjesta a sada sam u top 10 i nadam se da ću tu i ostati.

Tako vidljiv pomak Helena je ostvarila nakon što je pristupila Judo klubu Split gdje ju vodi Dragan Crnov.

- Tijekom ovih godinu i pol intenzivnog zajedničkog rada Helena je izgubila desetak kilograma pa je jedna od najlakših u najtežoj kategoriji. Ovom prilikom pobijedila je protivnicu koja je od nje bila teža 10 a možda i 15 kilograma - kazao je izbornik (i klupski trener) Crnov za kojeg je Helena rekla ovo:

- Glavna promjena je u tome što sam preselila iz Samobora u Solin u koji sam došla zbog trenera Crnova koji radi izuzetno dobar posao što se vidi i po tome kako radi s Cvjetko i Puljiz. Osim toga, te cure, s kojima sam i u reprezentaciji, me guraju kada mi se ne da ili mislim da ne mogu. One su uvijek tu da mi kažu "možeš i moraš".

A te cure su njen pokretač:

- S njima su treninzi jači. Ja sam za njih prije mislila da su to "životinje" koje nikad ne prestaju raditi, koje nikad nisu umorne, nikad nemaju loš dan pa sam i ja poželjela tako raditi. No, kada sam došla u klub vidjela sam da i one imaju loše dane i to mi je na neki način pomoglo, to što smo jedne drugima podrška.

Pomoglo joj je zacijelo i to što je sada agilnija.

- Kilograme nisam izgubila a na snazi nisam. Krenula sam i pravilnije jesti i razmišljati o tome što unosim u sebe. Sada samo trebam dobiti ponešto mišićne mase. A kada krene olimpijski ciklus potražit ću suradnju s psihologom jer sam zbog preseljenja u Solin prekinula odličnu suradnju s psihologinjom Vesnom Hude.

Pretežak izazov u prvom nastupu na turniru imao je Marko Kumrić (do 100 kg). Išao je na Japanca Tetta Hamadu protiv kojeg je imao nekoliko dobrih prilika, pogotovo u parteru, međutim, Japanac je uspio iskontrolirati situacije i jukom u “zlatnom bodu” otišao sve do finalnog bloka i borbe za broncu. Poraze u prvom kolu upisali su i Nika Jakuš (protiv Indijke Narang), Lorena Perković (obje do 78 kg, protiv Britanke Ludford, Dominik Družeta (do 90 kg, protiv Francuza Gnamiena), Ivan Rozga (preko 100 kg, protiv Mađara Vega), Lovre Mrković (do 90 kg, protiv Austrijanca Scharfettera) i Ivana Šutalo (preko 78 kg, protiv Nizozemke Dijkstre).

Sva tri dana Grand Prixa Zagreb 2025 Hrvatska je imala predstavnika u finalnom bloku natjecanja te je osvojila tri medalje - srebro Ane Viktorije Puljiz (do 57 kg), broncu Ive Oberan (do 63 kg) i broncu Helene Vuković (preko 78 kg). Još jedna godina u kojoj hrvatski judo pokazuje da raste te da će sljedeće izdanje, IJF World Tour Grand Prix Zagreb 2026 (od 13 do 15. studenog 2026.), biti prava pozornica da skupljanje vrijednih bodova u olimpijskim kvalifikacijama koje počinju sljedeće godine.

Osim reprezentativki sve pohvale zaslužuju i zagrebački odnosno hrvatski organizatori koji su još jednom opravdali povjerenje koje im godinama ukazuje Svjetski džudaški savez (IJF).