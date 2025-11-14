Ove subote svjetski raritet u Zagrebu: Tri sestre istog dana brane boje Hrvatske

Ove subote će se u Areni Zagreb zbiti jedna vrlo raritetna džudaška priča. Naime, u sklopu natjecanja na zagrebačkom Grand Prixu istog dana nastupit će tri sestre Cvjetko.

Evo kako je svoje sestre opisala svjetska doprvakinja Lara Cvjetko (70 kg).

- Srednja sestra Nina ima 21 godinu i nastupa do 63 kg. Ona je bila treća na turniru u Pragu i sedma na Prvenstvu Europe u Moldaviji i ja bih bila najsretnija sestra na svijetu kada bi ona na ovom turniru osvojila medalju. Devetnaestogodišnja Jana je bila treća na juniorskom Svjetskom prvenstvu i za nju se nadam da će doći što dalje. Ona je luckasta i nezgodna a ja bih bila sretna da se na ovom turniru dogodi naš polufinale kao na Prvenstvu Hrvatske.

Dakle, sestre Cvjetko već su se borile međusobno?

- Jesmo i ja sam pobijedila no ja Janu nikad ne bih otpisala.

Kakav je osjećaj boriti se protiv sestre?

- Zanimljiv. Malo ljudi može reći da je to doživjelo na ovoj razini. Pokušavam to isključiti iz glave da mi je sestra, da se mogu normalno boriti.

Da li to Lara u mislima pretvara u sparing ili...?

- Više je to pitanje ponosa. Ha, to mi je mlađa sestra, ne smije me ona pobijediti.

Pitaju li mlađe sestre za savjet dvostruku svjetsku doprvakinju?

- Jana je jako znatiželjna. Ona mene prije natjecanja zove po deset puta, prije vage, pita me za svaku sitnicu. Ona je tremašica. Njoj i Nini dajem ponekad savjete koje ne žele čuti no ja mislim da na to kao starija i iskusnija sestra imam pravo.

Je li za vrijeme odrastanja bilo borbi među sestrama?

- Jest, bilo je. Mi smo bile sestre koje smo se dosta tukle i uvijek je netko morao intervenirati. Sada imamo priliku to profesionalno činiti na tatamiju.

Lari će ovo biti peti na stup na Zagreb Openu na kojem je ostvarila tri postolja. Osvojila je dvije bronce i jedno zlato i to u finalu protiv Barbare Matić, prije dvije godine.

- Dosad sam se s Barbarom borila, mislim, četiri puta i koliko se sjećam ona je dobila tri borbe a ja jednu.

Premda je pompozno najavljeno da će i Barbara na ovom turniru nastupiti, čini se više u funkciji vidljivosti turnira, to ipak nije bilo realno čak i da se nije dogodila ozljeda ramena.

Inače, prvog dana natjecanja na Grand Prixu Hrvatska je imala finalisticu u Ani Viktoriji Puljiz od koje je u borbi za zlato bolja bila Srpkinja Marica Perišić.