Treba li se Dalić zabrinuti? Stanje Joška Gvardiola nije najbolje, ali stigla i ohrabrujuća poruka

Pep Guardiola, trener Manchester Cityja, donio je mješovite vijesti za izbornika Zlatka Dalića o stanju hrvatskih reprezentativaca. Najviše zabrinjava status Joška Gvardiola, koji je izvan pogona od siječnja zbog loma potkoljenične kosti. Iako njegov oporavak napreduje, Guardiola je bio vrlo direktan oko povratka na teren. "Bolje mu je, ali još uvijek nije blizu", rekao je španjolski stručnjak, čime je praktički otklonio mogućnost da se Gvardiol uskoro vrati u puni natjecateljski ritam.

Neizvjesnost oko Gvardiolovog povratka traje već neko vrijeme. "Nadam se da će se vratiti ove sezone, ali ne znam kada", poručio je Guardiola, potvrdivši da je 24-godišnji branič u utrci s vremenom kako bi bio potpuno spreman za ljetno Svjetsko prvenstvo. Upravo je nastup na Mundijalu postavljen kao glavni cilj, neovisno o minutama u klubu. Zbog ozbiljnosti situacije i sam izbornik Dalić najavio je put u Manchester na razgovor s Guardiolom i liječničkim timom Cityja kako bi dobio potpunu sliku o stanju ključnog braniča.

Za razliku od Gvardiola, situacija s Mateom Kovačićem puno je povoljnija. Nakon duge i frustrirajuće sezone obilježene problemima s gležnjem, zbog kojih je morao i na drugu operaciju, hrvatski veznjak napokon je spreman za igru. Guardiola je potvrdio da se Kovačić vratio redovnim treninzima. "On je dobro. Sjajne su to vijesti! Konačno se vratio, trenira s nama posljednjih nekoliko treninga", izjavio je strateg Cityja, donoseći olakšanje uoči ključnih utakmica u borbi za trofeje.

Iako je Kovačić bio na klupi u posljednjim susretima, Guardiola poziva na strpljenje dok veznjak ne uhvati punu formu. "Njegovoj kondiciji još treba vremena, ali najvažnije je da je nakon druge operacije stanje puno bolje nego nakon prve. Možda nam može dati dobru kvalitetu do kraja sezone", zaključio je. Kovačićev povratak, unatoč samo dva nastupa ove sezone, sjajna je vijest za City, ali i za hrvatsku reprezentaciju uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva.