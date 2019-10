Tražio ga Juve, a on sada uživa kod nas: Habib me pitao za Hrvatsku, možda i dođe

Godinama već nogometaši zaprešićkog Intera nisu imali najboljeg strijelca HNL-a. Prije su to bili Makedonci Trajkovski i Nestorovski, zatim Srbin Andrić, a sada je na vrhu ljestvice najboljih strijelaca Rus Serder Sederov s osam pogodaka. Postigao je pogodak više od Marića (Osijek) te dva više od Lovrića (Gorica), Krstanovića (Lokomotiva) i Ćužea (Istra). Godinama upravo ti strijelci spašavaju Inter od ispadanja.

Tražio ga i Juventus

Serderov je rođen u Mahačkali 1994., a juniorski staž prošao je u moskovskom CSKA za koji je debitirao u Ligi prvaka 2011. godine kada je protiv Lillea ušao u igru u 87. minuti.

– Bila je to sezona kada su u vrhu napada igrali Brazilac Vagner i Doumbia iz Bjelokosne Obale. Sa 17 godina, tražio me Juventus, ali me moskovski klub nije pustio – rekao je Serderov, koji je do dolaska u Zaprešić promijenio jako puno klubova. Igrao je za Anži, Ural i Krilja sovjetov u ruskoj ligi, potom se preselio u Bugarsku gdje je igrao za Slaviju. Onda se još jednu sezonu vratio u Rusiju i igrao za Krasnojarsk, a prije Intera i za poljsku Cracoviju. Ima i devet nastupa za rusku reprezentaciju, ali u mlađim dobnim skupinama, do 17 i do 21 godinu.

– Nakon što sam u to vrijeme, sa 17 godina, bio najmlađi debitant Lige prvaka, imao sam nekoliko dobrih ponuda. Već je sve bilo dogovoreno da idem u PSV. Nakon povratka iz Nizozemske, dočekala me ponuda Anžija, koja je bila triput veća. Naravno da sam je prihvatio jer sam mislio kako će mi biti sjajno igrati u rodnom gradu. Momčad je bila sjajna, tu su bili Roberto Carlos, Lass Diarra, Eto’o i Willian. Trener je bio Guus Hiddink. Bio sam kapetan ruske U-21 reprezentacije, no nisam se baš pun naigrao uz Eto’oa i Traorea. Inače, klub je bio vrhunski organiziran, bilo je dosta novca. Kada bismo išli na gostovanja, išla su tri aviona. U jednom igrači, u drugom ljudi iz kluba, a u trećem navijači.

Želim pomoći momčadi

Veliki je ljubitelj borilačkih sportova, a jedan od najboljih prijatelja mu je Habib Nurmagomedov, nepobijeđeni prvak lake kategorije UFC-a.

– Zajedno smo odrasli u Mahačkali i često se čujem s njim. Pitao me kako je u Zaprešiću. Tko zna, možda me ovdje jednom i posjeti kao što me posjetio Zubaira Tuhugov, borac iz Habibova stožera.

U nepunih godinu dana Serderov je za Inter odigrao 29 ligaških utakmica i pritom zabio 15 pogodaka.

– Želim svojim pogocima u što više pomoći momčadi. Isto kao što su stručni stožer i suigrači pomogli meni kada sam došao u Inter – zaključio je Serder Serderov.

