Tragične vijesti: Mladi motociklist (14) poginuo u utrci

Mladi španjolski motociklist Hugo Millan (14) poginuo je tijekom utrke mladih na stazi Motorland Aragon u blizini Alcaniza, objavila je Međunarodna motociklistička federacija (FIM).

"S velikom tugom objavljujemo smrt vozača Huga Millana koji je stradao tijekom nesreće Europskog kupa talenata na stazi Motorland Aragon," objavio je FIM.

Mladi Španjolac je pao u 13. krugu utrke, a mediji navode kako je nakon pada na njega naletio jedan motocikl pogodivši ga u glavu i vrat.

Utrka je odmah zaustavljena, a dječak je prebačen u obližnju bolnicu. Unatoč najboljim naporima medicinskog osoblja, objavljeno je da je podlegao ozljedama.

We are so sorry and saddened about @CEVMotorcycle rider Hugo Millán's passing.



We would like to send all our love and support to his family, friends and team.



Ride in peace, Hugo. pic.twitter.com/zzc8IDqztG