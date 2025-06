Šok u UFC-u: Jedan od najvećih boraca svih vremena ide u mirovinu! Pobijedio i Stipu Miočića

Svijet mješovitih borilačkih vještina ostao je u šoku nakon što je izvršni direktor UFC-a, Dana White, na konferenciji za medije u Bakuu objavio vijest koja je odjeknula poput bombe: Jon Jones, legendarni prvak i po mnogima najveći borac u povijesti, odlazi u mirovinu. "Jon Jones nas je nazvao sinoć i umirovio se. Jon Jones je službeno u mirovini. Tom Aspinall je prvak teške kategorije UFC-a", izjavio je White, potvrđujući da je dugotrajna saga oko statusa titule konačno završena. Odluka 37-godišnjeg Jonesa uslijedila je nakon višemjesečne neizvjesnosti i svojevrsnog natezanja s promocijom oko njegove iduće borbe, a Britanac Tom Aspinall, koji je strpljivo čekao svoju priliku kao privremeni prvak, sada je bez borbe promoviran u neprikosnovenog vladara divizije. Aspinall je vijest brzo pozdravio na društvenim mrežama, spreman preuzeti tron koji mu je, prema mišljenju mnogih, već odavno pripadao.

Nedugo nakon Whiteove objave, oglasio se i sam Jones dugačkom i emotivnom izjavom. "Danas službeno objavljujem svoje umirovljenje iz UFC-a. Ova odluka dolazi nakon mnogo razmišljanja i želim iskoristiti trenutak da izrazim svoju najdublju zahvalnost za putovanje koje sam iskusio tijekom godina", napisao je Jones. "Od prvog trenutka kad sam zakoračio u oktogon, moj cilj je bio pomaknuti granice mogućeg u ovom sportu. Postati najmlađi UFC prvak u povijesti, braniti titulu protiv nekih od najboljih boraca na svijetu i dijeliti nezaboravne trenutke s navijačima diljem svijeta – to su uspomene koje ću zauvijek čuvati." Zahvalio je UFC-u, obitelji, trenerima i navijačima, poručivši kako se raduje novim prilikama i izazovima te da će MMA uvijek biti dio njega, uz obećanje: "Najbolje tek dolazi."

Today, I’m officially announcing my retirement from the UFC. This decision comes after a lot of reflection, and I want to take a moment to express my deepest gratitude for the journey I’ve experienced over the years.



From the first time I stepped into the Octagon, my goal was to…