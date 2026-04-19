Masakr u SAD-u: Ubijeno osmero djece, napadač likvidiran

Osmero djece ubijeno je u masovnoj pucnjavi u nedjelju ujutro u Shreveportu, saveznoj državi Louisiana, priopćila je policija, a prenosi NBC. Policijski službenici dobili su dojavi o obiteljskom incidentu nešto nakon 6 sati ujutro. Glasnogovornik policije Christopher Bordelon kazao je da se mjesto zločina dogodilo na tri lokacije.

„Pucnjava je bila u tri različite kuće, u jednoj je jedna od žrtava pobjegla nakon pucnjave.“ Prema riječima policije, ukupno je deset osoba pogođeno vatrenim oružjem, od kojih je osam smrtno stradalo. Žrtve su bile u dobi od jedne do 14 godina. Bordelon je naveo kako je osumnjičenik nakon napuštanja mjesta događaja oteo vozilo, nakon čega je policija krenula u potjeru.

„Nakon što je napustio mjesto zločina, počinitelj je izvršio otmicu vozila u neposrednoj blizini, a policijski službenici su potom započeli potjeru“, rekao je Bordelon. Policija je tijekom potjere usmrtila osumnjičenika. „Vjerujemo da je on jedina osoba koja je pucala na ovim lokacijama“, dodao je Bordelon.

Policija zasad nije objavila dodatne informacije o osumnjičeniku, ali je potvrđeno da su neka od djece u kućama bili s njim u rodu. Motiv napada trenutno nije poznat. Gradonačelnik Shreveporta, Tom Arceneaux, izjavio je na konferenciji za novinare kako je zajednica u dubokoj žalosti. „Ovo je tragična situacija, možda i najtragičnija koju smo ikada imali u Shreveportu“, rekao je. „Sada ćemo obraditi sve informacije, a slučaj je u dobrim rukama.“