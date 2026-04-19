Pentagon u panici: Zalihe streljiva su pri kraju, obratili se ovim moćnim auto gigantima

Pentagon navodno intenzivno pregovara s vodećim američkim proizvođačima automobila i drugim industrijskim gigantima kako bi značajno povećali proizvodnju streljiva, raketa i druge vojne opreme. Prema izvješću Wall Street Journala, visoki dužnosnici Pentagona održali su preliminarne razgovore s izvršnim direktorima kompanija poput General Motorsa (GM), Forda, GE Aerospace i Oshkosha. Razgovaralo se s GM-ovom direktoricom Mary Barrom i Fordovim direktorom Jimom Farleyjem. Cilj je iskoristiti ogromne tvorničke kapacitete, radnu snagu i tehnologiju civilnih kompanija kako bi se poduprli tradicionalni dobavljači oružja i brzo povećala proizvodnja na "ratnoj razini". Ministar obrane Pete Hegseth naglašava potrebu da se američka obrambena industrija brzo proširi korištenjem svih dostupnih komercijalnih rješenja i tehnologija kako bi vojnici zadržali odlučujuću prednost.

Pentagon želi da automobilske kompanije pomognu u proizvodnji streljiva, taktičke opreme, protudronskih sustava, raketa te lakih i srednjih vojnih vozila za pješaštvo. GM već proizvodi lagano pješačko vozilo temeljeno na modelu Chevrolet Colorado, a Oshkosh, poznat po taktičkim vozilima, istražuje kako dodatno uskladiti svoje kapacitete s potrebama vojske. Ovaj potez dolazi zbog ozbiljnog iscrpljivanja američkih zaliha streljiva nakon masovnih isporuka Ukrajini od 2022. godine, te dodatnog opterećenja zbog rata s Iranom. Tradicionalni obrambeni dobavljači više ne mogu sami zadovoljiti naglo povećane potrebe. "Ministarstvo obrane predano je brzom širenju obrambene industrijske baze koristeći sva dostupna komercijalna rješenja i tehnologije kako bi naši vojnici zadržali odlučujuću prednost", kazao je jedan izvor iz Pentagona.

Iz Oshkosha su poručili da su već proaktivno tražili područja u kojima mogu pomoći. Ova inicijativa, prem WSJ-u podsjeća na Drugi svjetski rat kada su detroitske automobilske tvrtke prekinule proizvodnju automobila i prebacile se na izradu bombardera, motora i kamiona. Sličan pristup vidjeli smo i tijekom pandemije COVID-19 kada su GM i Ford proizvodili respiratore.

Trumpova administracija traži da američka industrija ponovno odigra ključnu ulogu u jačanju vojne spremnosti, posebno u svjetlu rastućih prijetnji od Kine, Rusije i Irana. Pentagon je zatražio rekordni proračun od 1,5 bilijuna dolara, s velikim ulaganjima upravo u proizvodnju streljiva i dronova. Pregovori su još u ranoj fazi, a glavni izazovi su birokratske prepreke, ugovorni postupci i cijene.