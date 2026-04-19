JAČANJE VOJSKE

Pentagon u panici: Zalihe streljiva su pri kraju, obratili se ovim moćnim auto gigantima

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
19.04.2026.
u 18:30

Ministar obrane Pete Hegseth naglašava potrebu da se američka obrambena industrija brzo proširi korištenjem svih dostupnih komercijalnih rješenja i tehnologija kako bi vojnici zadržali odlučujuću prednost

Pentagon navodno intenzivno pregovara s vodećim američkim proizvođačima automobila i drugim industrijskim gigantima kako bi značajno povećali proizvodnju streljiva, raketa i druge vojne opreme. Prema izvješću Wall Street Journala, visoki dužnosnici Pentagona održali su preliminarne razgovore s izvršnim direktorima kompanija poput General Motorsa (GM), Forda, GE Aerospace i Oshkosha. Razgovaralo se s GM-ovom direktoricom Mary Barrom i Fordovim direktorom Jimom Farleyjem. Cilj je iskoristiti ogromne tvorničke kapacitete, radnu snagu i tehnologiju civilnih kompanija kako bi se poduprli tradicionalni dobavljači oružja i brzo povećala proizvodnja na "ratnoj razini". Ministar obrane Pete Hegseth naglašava potrebu da se američka obrambena industrija brzo proširi korištenjem svih dostupnih komercijalnih rješenja i tehnologija kako bi vojnici zadržali odlučujuću prednost.

Pentagon želi da automobilske kompanije pomognu u proizvodnji streljiva, taktičke opreme, protudronskih sustava, raketa te lakih i srednjih vojnih vozila za pješaštvo. GM već proizvodi lagano pješačko vozilo temeljeno na modelu Chevrolet Colorado, a Oshkosh, poznat po taktičkim vozilima, istražuje kako dodatno uskladiti svoje kapacitete s potrebama vojske. Ovaj potez dolazi zbog ozbiljnog iscrpljivanja američkih zaliha streljiva nakon masovnih isporuka Ukrajini od 2022. godine, te dodatnog opterećenja zbog rata s Iranom. Tradicionalni obrambeni dobavljači više ne mogu sami zadovoljiti naglo povećane potrebe. "Ministarstvo obrane predano je brzom širenju obrambene industrijske baze koristeći sva dostupna komercijalna rješenja i tehnologije kako bi naši vojnici zadržali odlučujuću prednost", kazao je jedan izvor iz Pentagona. 

Iz Oshkosha su poručili da su već proaktivno tražili područja u kojima mogu pomoći. Ova inicijativa, prem WSJ-u podsjeća na Drugi svjetski rat kada su detroitske automobilske tvrtke prekinule proizvodnju automobila i prebacile se na izradu bombardera, motora i kamiona. Sličan pristup vidjeli smo i tijekom pandemije COVID-19 kada su GM i Ford proizvodili respiratore.

Trumpova administracija traži da američka industrija ponovno odigra ključnu ulogu u jačanju vojne spremnosti, posebno u svjetlu rastućih prijetnji od Kine, Rusije i Irana. Pentagon je zatražio rekordni proračun od 1,5 bilijuna dolara, s velikim ulaganjima upravo u proizvodnju streljiva i dronova. Pregovori su još u ranoj fazi, a glavni izazovi su birokratske prepreke, ugovorni postupci i cijene. 

LU
Lukeruk
19:10 19.04.2026.

Večernji stalno prenosi vijesti iz iranskih medija, nadam se da Buzin to bilježi

KA
kamen3
18:40 19.04.2026.

Kako to gosp.Trump?Rusi mogu napadati Ukrajinu godinama,Ukrajina se brani godinama i imaju dovoljno streljiva."Najjača vojska svijeta" nakon mjesec dana "rata" nema streljiva.Ima li to veze sa Izraelom koji uvijek ima streljiva za još 100 godina rata??????

Avatar Igre_gladi
Igre_gladi
19:36 19.04.2026.

Zapad ima blještavo, moderno oružje koje je lijepo za pokazati, a i učinkovitost nije mala, ali to oružje je preskupo. Pogledajte cijenu jednog tenka, puške, aviona ili bilo čega drugog na zapadu i u Rusiji. Oružje iste efikasnosti je na zapadu 3-4 puta skuplje od onoga na istoku. Današnji ratovi pokazuju da je kvantiteta važnija od kvalitete.

