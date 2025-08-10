Naši Portali
SPREMAJU KOREOGRAFIJU

Torcida se oglasila uoči večerašnje utakmice: 'Dođite dva sata ranije i slušajte...'

VL
Autor
vecernji.hr
10.08.2025.
u 16:53

U prvome kolu nove sezone koreografija je propala, ali navijačka skupina Hajduka danas namjerava nadoknaditi propušteno

Hajduk će večeras u 21 sat na Poljudu ugostiti Goricu u sklopu 2. kola Hrvatske nogometne lige. U prvom kolu Splićani su, u dvoboju koji su obilježili olujno nevrijeme i nestanak struje na stadionu, svladali Istru rezultatom 2:1.

Očekuje se da će tribine Poljuda ponovno biti odlično popunjene, a uoči susreta oglasila se i Torcida.

"Prošlu ligašku utakmicu najavljenu koreografiju uništilo je veliko nevrijeme netom prije samog početka. Ponovnu priliku imamo večeras od 21:00. Molimo stoga sve da na stadion uđu dva sata ranije i pažljivo slušaju upute osoba zaduženih za izvedbu", stoji u priopćenju navijačke skupine.

Dvoboj Hajduka i Istre u 1. kolu HNL-a kasnio je gotovo sat vremena zbog spomenutih nepogoda. Vjetar je tada uništio Torcidinu koreografiju, koju će navijačka skupina pokušati izvesti u cijelosti.

Štimac bijesan nakon remija: 'Nije ovo ono što ja želim!' Prozvao ih je poslije utakmice
Torcida Hajduk HNL

