Torcida se oglasila uoči večerašnje utakmice: 'Dođite dva sata ranije i slušajte...'

Hajduk će večeras u 21 sat na Poljudu ugostiti Goricu u sklopu 2. kola Hrvatske nogometne lige. U prvom kolu Splićani su, u dvoboju koji su obilježili olujno nevrijeme i nestanak struje na stadionu, svladali Istru rezultatom 2:1.

Očekuje se da će tribine Poljuda ponovno biti odlično popunjene, a uoči susreta oglasila se i Torcida.

"Prošlu ligašku utakmicu najavljenu koreografiju uništilo je veliko nevrijeme netom prije samog početka. Ponovnu priliku imamo večeras od 21:00. Molimo stoga sve da na stadion uđu dva sata ranije i pažljivo slušaju upute osoba zaduženih za izvedbu", stoji u priopćenju navijačke skupine.

Dvoboj Hajduka i Istre u 1. kolu HNL-a kasnio je gotovo sat vremena zbog spomenutih nepogoda. Vjetar je tada uništio Torcidinu koreografiju, koju će navijačka skupina pokušati izvesti u cijelosti.