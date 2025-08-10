Mario Carević: Meni je drago što Marko Livaja neće igrati za Hajduk

Danas nas od 21 sat (MaxSport 1) očekuje drugi prvenstveni ispit splitskog Hajduka. Bijeli će nakon uvodne prvenstvene 2:1 pobjede protiv Istre 1961 te nakon pobjede u prvom dvoboju trećeg kola kvalifikacija Konferencijske lige protiv Dinamo Cityja istim rezultatom još jednom igrati na Poljudu, i to protiv momčadi Gorice, koja je u prvom kolu remizirala 1:1 protiv Varaždina. Prvotno je Gorica trebala biti domaćin ovog dvoboja, no klub iz Velike Gorice je od Hrvatskog nogometnog saveza zatražio promjenu domaćinstva zbog mijenjanja travnjaka na svojem stadionu.

Garcia: Momčad me slijedi

Trener bijelih Gonzalo Garcia zadovoljan je smjerom u kojem ide njegova momčad i time kako prihvaća njegove zahtjeve.

– Istina je da momčad slijedi moje ideje. Siguran sam da imamo karakter. Pobijedili smo u utakmicama u kojima smo bili bolji od protivnika, ali bilo je i teških situacija u kojima nismo imali sreće. U tim situacijama pokazuje se karakter. Vraćali smo se. Mislim da su igrači sretni i to se prenosi na navijače.

Strateg Hajduka najavio je i da bi moglo biti rotacija u sastavu u odnosu na prethodne utakmice.

– Moglo bi biti promjena. Nemamo baš vremena za pripremu utakmice. Svi se osjećaju dobro i spremno. Vjerojatno ćemo napraviti promjene na pozicijama gdje imamo rješenja. Uvjeren sam da će svi igrači biti na dobroj razini.

Kako igrati bez Marka Livaje i Ante Rebića koji moraju odraditi još jednu utakmicu suspenzije?

– Imamo i drugih igrača, a vrlo sam zadovoljan svima. Momčad je važna, svi igrači su važni i svakome vjerujem. Vjerujem da će onaj tko bude igrao na Livajinoj poziciji biti dobar. Marko je naravno drukčiji igrač, ali pronaći ćemo rješenje. Rebić je tek došao i vidjeli ste u zadnjoj utakmici da će mu trebati vremena. Trenirao je individualno, ali još će mu trebati treninga s momčadi. Radi jako dobro i naporno i otvoren je za savjete – dodao je Garcia.

Utakmica kao svaka druga

Trener Gorice Mario Carević optimističan je uoči zahtjevnog gostovanja.

– Atmosfera je stvarno dobra, imamo nekoliko upitnika, a sve drugo je u redu. Spremamo se za tu utakmicu kao za svaku drugu. Susret s Hajdukom užitak je za sve nas, najbolja atmosfera u Hrvatskoj i gušt je igrati na takvom stadionu. Nadam se da ćemo se prezentirati u pozitivnom svjetlu i ostvariti pozitivan rezultat – poručio je Carević, te dodao:

– U Hajduku se odmah vidi Garcijina filozofija, vidim dobru energiju i igrače koji su nevjerojatno motivirani. Meni je drago što Livaja neće igrati. Drukčija je priprema kad on ne igra, vidjeli smo protiv Dinamo Cityja kako se izvlačio nisko gdje može poslati završno dodavanje. Čini mi se da uživa da nije sve na njemu u visokoj zoni, sada imaju više igrača koji traže dubinu i gol.