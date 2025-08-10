Hajduk danas bez Livaje i Rebića dočekuje Goricu, evo gdje možete gledati utakmicu

Danas nas od 21 sat (MaxSport 1) očekuje drugi prvenstveni ispit splitskog Hajduka. Bijeli će nakon uvodne prvenstvene 2:1 pobjede protiv Istre 1961 te nakon pobjede u prvom dvoboju trećeg kola kvalifikacija Konferencijske lige protiv Dinamo Cityja istim rezultatom još jednom igrati na Poljudu, i to protiv momčadi Gorice, koja je u prvom kolu remizirala 1:1 protiv Varaždina.

Prvotno je Gorica trebala biti domaćin ovog dvoboja, no klub iz Velike Gorice je od Hrvatskog nogometnog saveza zatražio promjenu domaćinstva zbog mijenjanja travnjaka na svojem stadionu.

– Istina je da momčad slijedi moje ideje. Siguran sam da imamo karakter. Pobijedili smo u utakmicama u kojima smo bili bolji od protivnika, ali bilo je i teških situacija u kojima nismo imali sreće. U tim situacijama pokazuje se karakter. Vraćali smo se. Mislim da su igrači sretni i to se prenosi na navijače - rekao je Goznalo Garcia, trener Hajduka koji će igrati bez suspendiranih Marka Livaje i Ante Rebića.

– Imamo i drugih igrača, a vrlo sam zadovoljan svima. Momčad je važna, svi igrači su važni i svakome vjerujem. Vjerujem da će onaj tko bude igrao na Livajinoj poziciji biti dobar. Marko je naravno drukčiji igrač, ali pronaći ćemo rješenje. Rebić je tek došao i vidjeli ste u zadnjoj utakmici da će mu trebati vremena. Trenirao je individualno, ali još će mu trebati treninga s momčadi. Radi jako dobro i naporno i otvoren je za savjete – dodao je Garcia.

Trener Gorice Mario Carević optimističan je uoči zahtjevnog gostovanja.

– U Hajduku se odmah vidi Garcijina filozofija, vidim dobru energiju i igrače koji su nevjerojatno motivirani. Meni je drago što Livaja neće igrati. Drukčija je priprema kad on ne igra, vidjeli smo protiv Dinamo Cityja kako se izvlačio nisko gdje može poslati završno dodavanje. Čini mi se da uživa da nije sve na njemu u visokoj zoni, sada imaju više igrača koji traže dubinu i gol.

Podsjećamo, nogometaši Hajduka u prvoj su utakmici 3. pretkola Konferencijske lige na Poljudu s 2:1 svladali Dinamo City. Po prikazanoj igri i šansama, pobjeda splitske momčadi trebala je biti i uvjerljivija, iako su Albanci prvo poluvrijeme završili s prednošću 1:0, nakon eurogola Bregua u 36. minuti. U tom prvom dijelu Hajduk je imao tri dobre šanse (dvaput Durdov i jednom Livaja), ali bijeli su bili neprecizni pred gostujućim vratarem. No, u drugih 45 minuta splitska je momčad dominirala, prvo je Durdov izjednačio u 49. minuti poslije sjajnog prodora i asistencije Krovinovića, a već u 64. minuti Bamba je doveo Hajduk u vodstvo. Do još uvjerljivije pobjede mogao je Hajduk u 83. minuti, no s pet metara glavom nije uspio pogoditi Livaja.

Ipak, po svemu prikazanom Hajduk u uzvratu ne bi smio imati previše problema za prolazak u posljednje kvalifikacijsko kolo Konferencijske lige. Uostalom, cijela momčad Dinamo Cityja po transfermarktu vrijedi otprilike kao sam Marko Livaja. Trener Garcia može biti zadovoljan igrom svoje momčadi, imao je nekoliko raspoloženih pojedinaca, Bruno Durdov je bio odličan, još samo da malo popravi preciznost, a i drugi junior, Branimir Mlačić opet je pokazao veliku sigurnost na stoperskoj poziciji, iako mu je ovo bila tek treća utakmica za Hajduk u seniorskoj karijeri.

