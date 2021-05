Toni Kukoč odlučio jednom zauvijek zatvoriti tu temu: 'On mi je pomogao više nego itko!'

Toni Kukoč je ulaskom u Kuću slavnih postavio točku na "i" svoje karijere, dobio priznanje kakvo zaslužuje i sigurno mu je skinut s leđa poveći teret. A u detalje o svemu tome pričao je na Gripama, otkud se obratio javnosti.

Prigoda je prevelika da bi bila ignorirana i Toni je našao vremena kako bi sjeo pred novinare, što inače nije njegov stil, pa iskreno progovorio o svemu sad kad su se dojmovi pomalo slegli.

- Drago mi je da me ta vijest zatekla u mom Splitu, u ovoj dvorani. Kad dođem ovdje, vrate se sve uspomene, sjetim se treninga i koliko sam vremena provodio ovdje. Sjetim se ljudi koji su mi pomogli jer sam nitko ne može uspjeti - izjavio je na početku Kukoč.

Priznao je da mu nije bilo jednostavno čekati sve ove godine, ali svejedno nije želio otkriti tko će ga predstaviti.

- Nisam razmišljao o tome... Ako mislite na onih sedam godina koliko sam čekao na to. Nisam imao vremena (ha-ha). Ne, ne, moram prvo pitati ljude da li to žele uopće - ističe Kukoč, ali morao se osvrnuti na informacije o tome da će ga predstaviti Michael Jordan.

- Pitat ću ga, to ne znam i nije mi to rekao, a vidio sam ga na golfu nedavno.

Naravno, čuo se s njim oko ulaska u Kuću slavnih. Ne samo s njim.

- Manje-više su mi svi čestitali, čuo sam se s mnogima preko telefona, poruka... Dino, Peras, Goran i ja bili smo na večeri nedavno pa sam im rekao da se to dogodilo i bili su sretni. Rekao sam im da ima njih u tome jer bez njih ne bih uspio sve ovo.

Odlučio je ovom prilikom i odbaciti sve negativnosti vezane uz odnos sa Scottiejem Pippenom.

- Nitko mi nije tijekom prve godine pomogao koliko i on. Mediji su to "napuhali". Stvarnost je bila drugačija i možda on bude taj koji će me predstaviti.

Objasnio je potom još jednom što mu sve ovo predstavlja.

- Mislim da većega nema. To je uski krug ljudi u košarci koji uđu u Kuću slavnih. Nakon ulaska u europski prije par godina, sad sam ušao i u svjetski. Zatvorio se krug moje karijere, meni je bila prekrasna, da mogu sve ponoviti ne znam bi li nešto mijenjao. Naravno, da bi mijenjao poraze, ali to bi bila igrica, a ne stvarni život. Lijepa životna avantura duga 20 godina, koja se završava na ovaj način.

I to sve kao "dite Splita", nekadašnje Jugoplastike. Znao je da se radi o velikoj generaciji i klubu, ali je li mogao i sanjati da je to baš ovako kako je ispalo?

- Split je jedan veliki kvart, prije 35 godina je bio i manji i nestvarno je da smo to uspjeli. Nitko ne počinje karijeru zato da kaže da će na kraju završiti u Kući slavnih. Ali kad ti se to dogodi, znaš da si napravio neke velike rezultate. Uz pomoć ljudi iz ovoga kluba. Iz ovoga kluba je sedam igrača koji su igrali juniore i NBA ligu.