Tomo Šokota otkrio loše vijesti za Dinamo: 'To me uopće ne čudi'

Nitko danas, kad se istrči na Poljud, neće pitati koliko bodova prednosti ima Dinamo, koliko zaostaje Hajduk, koliko je kome bodovno važna ova utakmica. Derbi ova dva kluba uvijek je poseban, čak je znalo biti i veće prednosti plavih kad su dolazili u Split, pa su to ipak bile velike i važne utakmice. Ne uvijek lijepe, često tvrde, nerijetko oštre, ali uvijek su bile velike. Ako netko zna kako izgledaju ti derbiji, onda zna Stjepan Deverić, on je za Dinamo odigrao gotovo 350 utakmica i često je igrao protiv Splićana, a onda je 1984. otišao u Hajduk za koji je igrao 114 utakmica.

– Onda su bila druga vremena, tada su bile velike senzacije kada bi jedan igrač iz Dinama otišao u Hajduk ili obrnuto, emocije su bile izraženije nego danas kada igrači ionako često mijenjaju klubove – kaže nam Stjepan Deverić.

Dečko iz Lomnice kaže da mu je i u Splitu bilo lijepo.

– Super su me primili, a Hajduk je, kao i Dinamo, veliki klub, s puno navijača i stvarno mi je tamo bilo dobro. Istina, nikad nije svejedno kad igraš protiv svog bivšeg kluba, ali davao sam uvijek sve i protiv Dinama i protiv Hajduka. Jesu emocije malo jače, ali profesionalac si i onda moraš emocije gurnuti u stranu – veli Štef.

Dinamo će danas istrčati s velikom bodovnom prednosti u odnosu na drugu Rijeku (17 bodova), još većom u odnosu na Hajduk (24).

Dinamo je imao sjajnu sezonu

– Nema to veze, kakvo god bilo stanje na tablici, bit će to opet velika utakmica. Dinamo će željeti pokazati svoju snagu kakvu nam je prezentirao u ovoj sezoni iako mu bodovno ova utakmice ne znači previše, a Hajduku su bodovi važni u lovu na Europu, ali zna se da jedni druge uvijek žele dobiti.

Jeste li voljeli igrati te derbije u svoje vrijeme?

– Ma tko ne bi volio? To je nekakva kruna svega, siguran sam da je igračima oba kluba sad isto tako – kazao je Deverić te pohvalio sve ono što je Dinamo napravio ove sezone.

– Dinamo iza sebe ima sjajnu sezonu, Bjelica je sve dobro posložio, koristio je sve svoje igrače, nije bilo umora te je i u Europi i u HNL-u napravio sjajne stvari. Sad ima priliku malo ‘snimati’ svoje igrače u nastavku sezone. Možda će do kraja sezone na kušnji biti i karakter igrača. No karakter u današnjoj utakmici nije na kušnji, tu će svi ići do kraja – zaključio je.

Derbije je volio igrati i Tomo Šokota, bivši plavi napadač pozdravio je sve ono što je Dinamo napravio ove sezone.

– Konačno je došao taj veliki europski iskorak. I nije došao slučajno, Dinamo je imao karakterne igrače, možda ne zvučna imena, ali vidi se da je trener Bjelica dobio mogućnost birati igrače, a birao je one s karakterom. Ma meni je, kao bivšem igraču Dinama i Benfice žao što nismo prošli i Benficu, a bili smo blizu. Joj, da je ušla ona Gojakova... Na svemu dečkima skidam kapu, svaka im čast za sve što su napravili – veli Šokota.

Dinamo je bodovno nedodirljiv u ligi.

– To je za plave dobro, Bjelica sad može polako slagati momčad za sljedeću sezonu. Bit će prilike za mlađe igrače, tu mislim na dečke kao što su Majer i Moro koji bi trebali biti nositelji Dinama u sljedećim godinama. Plavi sad imaju prilike polako raditi selekciju, vidjeti što im treba. Naravno, tu ovisi dosta o tome tko će otići.

Olmo je primjer mladima

Danija Olma neće se moći zadržati, to nije upitno.

– Da, dečko je napravio sjajne stvari, iza sebe ima čudesnu sezonu i ne čudi me što ga se neće moći zadržati. No on je primjer svim mladim igračima kako se ponašati na terenu i izvan njega, pravi je igrač i čovjek koji je bio strpljiv i radio, želim mu svu sreću.

Šokota je zabijao i na Poljudu, sada će bijeli testirati Bjeličinu momčad na svom stadionu.

– Hajduk nema poraza u 2019. godini i drago mi je zbog Siniše Oreščanina. Znam ga, igrao sam s njim 1985. ili 1986. A sad u sudaru s Bjelicom, vidjet ćemo. Bjelica ima puno više prvoligaškog iskustva, ali Oreščanin je uspio posložiti momčad, vratiti igračima samopouzdanje i moglo bi biti zanimljivo – zaključio je Šokota koji je igrao s Bjelicom i u reprezentaciji.

>> Pogledajte kako je Nenad Bjelica najavio derbi s Hajdukom