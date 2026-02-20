Odustala je od svega, vratila se pa postala svjetska prvakinja i olimpijska pobjednica

Scena s američkog klizačkog državnog prvenstva u siječnju savršeno sažima novu Alysu Liu. Upravo je preuzela prvo mjesto nakon kratkog programa i, umjesto da se povuče iza zastora i nervozno čeka nastup posljednje konkurentice, stala je ispred novinarskih redova uz sam led. Sljedeće četiri minute dvadesetogodišnja klizačica je glasno pljeskala, navijala i bodrila Amber Glenn dok je oduševljavala dvoranu. Do kraja njezinog nastupa, Alysa je uspjela nagovoriti i drugoplasiranu Isabeau Levito da joj se pridruži, a ovacije dviju suparnica dok je Glenn klizala s leda bile su iskrene i zarazne. Kada je Glenn na kraju dominantno osvojila naslov, Liu i Levito prve su joj potrčale u zagrljaj. Bivša trostruka američka prvakinja Ashley Wagner, koja je danas komentatorica, sažela je razliku.

- I ja sam gledala svoje konkurentice, ali sam gledala iza pozornice da nitko ne vidi moju reakciju. Alysa gleda uz led jer je nije briga za njezinu reakciju. Ona istinski podržava Amber. To je razlika.

Ta razlika je ključ razumijevanja jedne od najneobičnijih priča modernog sporta. Alysa Liu, djevojka koja je sa 16 godina šokirala svijet objavom o mirovini, danas je dvostruka olimpijska pobjednica iz Milana i svjetska prvakinja, no medalje su gotovo sporedna stvar. Njezina najveća pobjeda nije zlatni sjaj oko vrata, već činjenica da je sve postigla autentično i beskompromisno na svoj način.

- Prije nisam imala umjetnost koju bih pokazala. Ljudi su me tjerali da kližem na određenu glazbu, oblačili me u haljine koje su odabrali, nisam imala nikakvu kontrolu - rekla je u jednom intervjuu.

- Sada su vibracije potpuno drugačije. Starija sam, naučila sam mnoge lekcije i puno bolje štitim svoj mir- dodala je.

Internet je prepun snimki njezinih najranijih natjecateljskih dana. Njezin otac Arthur, politički izbjeglica koji je pobjegao iz Kine nakon prosvjeda na trgu Tiananmen, upisao ju je na klizanje s pet godina. Na snimkama, malena Liu s lakoćom izvodi skokove u svjetlucavim kostimima, uz starinski jazz i s onim što se danas čini kao zalijepljen osmijeh na licu. S 13 godina postala je najmlađa američka prvakinja u povijesti, oborivši rekord Tare Lipinski. Godinu kasnije obranila je naslov i postala prva Amerikanka koja je u istom programu izvela četverostruki skok i trostruki aksel. Amerika je bila uvjerena da je pronašla svoju novu ledenu princezu, nasljednicu Michelle Kwan...

Tijekom pandemije, izolacija ju je natjerala da shvati koliko joj je važna društvena povezanost. Kada su se natjecanja vratila, nakon značajnog rasta u visinu, mučila se s najtežim skokovima. Ipak, izborila je nastup na Olimpijskim igrama u Pekingu 2022., gdje je kao 16-godišnjakinja završila na šestom mjestu kao najbolje plasirana Amerikanka. Mjesec dana kasnije osvojila je broncu na Svjetskom prvenstvu. Činilo se da je budućnost njezina. A onda, nekoliko tjedana kasnije, bez ikakve najave, objavila je kraj karijere.

- Hej, ovdje sam da objavim da se povlačim iz klizanja - napisala je na Instagramu.

Dok je njezino djetinjstvo bilo jedinstveno i lišeno većine uobičajenih iskustava, sljedeće poglavlje bilo je, pa, prilično normalno. Poput mnogih tinejdžera, družila se s prijateljima i četvero mlađe braće i sestara, išla na koncerte, položila vozački i pokušavala shvatiti što želi od života. Upisala je studij psihologije na UCLA. U svibnju 2023. iskoristila je priliku i s prijateljima se uputila na višetjedni treking do baznog kampa Mount Everesta. To iskustvo, tjednima bez signala na mobitelu, ostaje joj najdraža uspomena.

- Bilo je to predivno iskustvo. Bile smo zajedno 24/7, vodile duboke razgovore, pokušavale razumjeti jedna drugu i život općenito. Mislim da mi je to iskustvo iskreno puno pomoglo - prisjetila se.

Sloboda od leda omogućila joj je da otkrije strasti poput plesa, glazbe i mode. Međutim, obiteljski izlet na skijanje natjerao ju je da shvati što joj nedostaje.

- Obožavam ovaj osjećaj - pomislila je dok je jurila niz stazu.

- Trebam ponovno trenirati i biti umorna. A ako je skijanje toliko slično klizanju, zašto jednostavno ne kližem?

Vratila se na led u siječnju 2024. godine, tijekom termina za građanstvo. Bila je zapanjena koliko joj se prirodno sve vratilo. Brzo se ponovno zaljubila u klizanje, ili možda po prvi put istinski. Počela ga je doživljavati kao umjetničku formu, način kreativnog izražavanja kakav prije nije mogla. No, ako se mislila vratiti natjecanjima, sve je moralo biti drugačije. Sve je moralo dolaziti od nje.

Njezin otac, koji je bio duboko uključen u njezinu prvu karijeru, morao je ostati po strani. Kontaktirala je svoje bivše trenere, Phillipa DiGuglielma i Massima Scalija, i jasno im postavila pravila. Ona će biti ta koja donosi konačne odluke. Ako joj treba slobodan dan, uzet će ga. Imat će pravo glasa u koreografiji, glazbi i kostimima. Njezina kosa s pramenovima obojanim u "prstenove", od kojih svaki simbolizira jednu godinu, i pirsing na frenulumu postali su vanjski znakovi te unutarnje promjene.

- Rekla sam im da ako mi suci ili dužnosnici kažu da moram promijeniti boju kose, odmah odustajem. Ako im se ne sviđa i žele mi dati niže ocjene, to je na njima. Promijenit ću frizuru samo ako ja to budem htjela - rekla je.

Njezin povratak bio je senzacionalan. U sportu u kojem su se pokušaji povratka velikih imena poput Michelle Kwan ili Sashe Cohen uglavnom završavali neuspjehom, Liu je prkosila svim očekivanjima. Samo godinu dana nakon službene objave povratka, osvojila je Svjetsko prvenstvo 2025., postavši prva Amerikanka kojoj je to uspjelo od 2006. Vrhunac je stigao na Olimpijskim igrama u Milanu 2026. Prvo je osvojila zlato u timskom natjecanju, a zatim i u pojedinačnoj konkurenciji, prekinuvši 24-godišnji post američkih klizačica. Činila je to s nevjerojatnom lakoćom i zaraznom radošću.

- Ona je nevjerojatna. Ne osjeća pritisak - rekao je olimpijski pobjednik iz 1988., Brian Boitano.

- Natjecanju pristupa s takvom životnom radošću, kao da nastupa u svom dvorištu na zaleđenom bazenu.

Ta radost vidljiva je i u njezinom odnosu s konkurenticama. Rivalstva poput onih između Nancy Kerrigan i Tonye Harding ili Tare Lipinski i Michelle Kwan desetljećima su definirala percepciju ovog sporta. Danas, Liu, Glenn i Levito otvoreno se podržavaju, navijaju jedna za drugu i pokazuju da prijateljstvo i natjecanje mogu ići ruku pod ruku.

- Na kraju dana, klizanje nije važno kao ljudi. Lako mogu razlikovati konkurenta od prijatelja, jer u mojim mislima nitko nije konkurent. Natjecanje, rezultati, bodovi, sve je to lažno... Povezanost s ljudima, to je stvarno - objasnila je Liu.