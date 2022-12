Tko je novi komentator s HRT-a? Danas je radio prvu utakmicu: 'Ovaj san je teško opisati'

Danas smo u poslijepodnevnom terminu od 16 sati mogli čuti novi glas u eteru HRT-a, koji je zapravo dobro poznat jer je već neko vrijeme na programu MaxSporta a od prije i Arena Sporta. Riječ o sportskom komentatoru Andriji Cmrečnjaku koji je postao dio HRT-ove ekipe koja prati svjetsko prvenstvo u Kataru, a prvi prijenos mu je bio utakmica Portugala i Južne Koreje (1:2). Projekt SP-a je svakako velik i zahtjevan pa se treba na vrijeme 'naoružati' s kvalitetnim komentatorima i medijskim djelatnicima.

Andrija je u razgovoru za Večernji list ispričao svoje početke i otkrio dojmove na 'novom' poslu.

Kako je prvi put raditi SP?

- To je 'creme de la creme'. U to možemo ubrojiti još Olimpijske igre i eventualno europsko prvenstvo. Po meni većeg i jačeg sportskog događaja nema na svijetu. Mislim da je to svakom komentatoru san, a moje se ispunio, iako jedva čekam da krene proljetni dio HNL-a - rekao nam je Cmrečnjak i ispričao svoj dosadašnji poslovni put:

- Nekoliko mjeseci prije nego li sam počeo raditi na Areni, znalo se da će se obujam posla povećati, te je šef komentatora Mario Glavan odlučio mene i Juru Martija u tome periodu obučiti za taj trenutak kada do njega dođe. Skoro pa četiri godine proveo sam na Areni, a onda sam ovog ljeta prešao na MaxSport na poziv sadašnjeg šefa Ivice Blažička, da bi prije koji mjesec stigao poziv Marka Šapita koji me zvao da budem dio HRT-ove ekipe za vrijeme SP-a.

Što se tiče dojmova, Andrija kaže:

- Teško je to riječima opisati. Radim posao koji obožavam, živim za njega. Volim sve što ide uz ovaj posao, od putovana, razgovora s trenerima, igračima, kolegama, a onda naravno i komentiranja. Po pitanju posla, trenutačno se ne vidim nigdje drugdje osim u ovoj sferi. - zaključio je sportski komentator.

Inače, novo lice HRT-a pokraj posla vodi i neke podcaste na poznatom portalu Tribina.hr te s kolegom Martijem vodi kvizove sportske i opće tematike.

