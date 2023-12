Tko je hrvatska pikado senzacija? Do sada je u Londonu zaradio 29 tisuća eura i čeka ga meč karijere

Boris Krčmar, najbolji hrvatski pikadist, nastupit će večeras u trećem kolu Svjetskog prvenstva, a suparnik mu je legendarni Škot Gary Anderson. Ove godine dvaput su igrali i dvaput je slavio Anderson koji trenutačno igra u Professional Darts Corporation. On je bivši BDO i WDF svjetski broj jedan te dvostruki PDC svjetski prvak, koji je osvojio naslov 2015. i 2016. Njegov nadimak je "Leteći Škot" po poznatom škotskom parnom vlaku.

Supruga opet uz mene

– Taktika za večeras? Nema je. Moram igrati dobro, moram tražiti velike izlaze. Uglavnom, dat ću sve od sebe pa kako ispadne. I ovo što sam do sad napravio velik je uspjeh – rekao je Krčmar koji je između drugog i trećeg kola nakratko napustio London i otišao kući u Zagreb. Bilo bi previše slobodnih dana da sam ostao, a i htio sam Božić provesti u Zagrebu s obitelji. Taj put London – Zagreb – London nije me ni najmanje umorio. Let traje dva sata. Inače, u Zagrebu nisam uopće trenirao. Odmorio sam se i u Londonu sam odradio nekoliko treninga. Sa mnom je ponovno došla supruga Jelena koja je prvi put uživo gledala Svjetsko prvenstvo u klasičnom pikadu kada sam igrao u drugom kolu. Inače, išla je sa mnom na nekoliko turnira po Aziji, ali u elektronskom pikadu. Supruga je zaposlena, a zbog Svjetskog prvenstva u Londonu uzela je godišnji odmor do 8. siječnja – istaknuo je Krčmar.

Koliko uopće trenirate dnevno?

– Sat-dva najviše, i to ne svaki dan. Više ne bih ni stigao jer četvrtkom igram ligu, a vikendom sam na turnirima. Meni je pikado posao, od toga živim. Ne kažem da se u pikadu mnogu zaraditi veliki novci, ali od zarada se može sasvim pristojno živjeti.

Malo tko zna da ste vi ustvari više igrač elektronskog pikada koji je u Hrvatskoj puno rašireniji. Naime, vi ste peterostruki svjetski i četverostruki europski prvak u pojedinačnoj te trostruki europski prvak u ekipnoj konkurenciji, a zbog svojih ste uspjeha prozvani hrvatskim pikado Ronaldom.

– U brojkama 98 posto igram elektronski pikado. Tu su stalni turniri, već nakon Nove godine imam dogovorena dva turnira. Idem na jedan jaki turnir u Japan, u Yokohamu, gdje je dosta velik nagradni fond.

U Londonu igrate s promijenjenim strelicama?

– Da, prije sam igrao sa strelicama od 16 grama, sad igram sa strelicama od 21 gram. Moram priznati da su teže strelice takve da me nakon pola sata boli ruka. Inače, u elektroničkom pikadu su strelice uglavnom od 16 grama, a u klasičnom od 20 do 25 grama. Isto tako strelice kod klasičnog pikada imaju metalni vrh, a kod elektroničkog plastični.

Prolaskom u treće kolo Svjetskog prvenstva Krčmar je osigurao nagradu od 25 tisuća funti, odnosno gotovo 29 tisuća eura. Eventualnom pobjedom protiv Andersona stigao bi do zarade od 40 tisuća eura. Ukupni nagradni fond na SP-u iznosi 2,5 milijuna funti, od čega pobjedniku odlazi pola milijuna.

– Kada me pitaju što ću sa zaradom, imam milijun idea. Najlakše je potrošiti novac, naravno kad ga imaš – iskreno će Krčmar.

Od Borisa smo naučili dosta o pikadu pa tako i da su mete u Europi manje od onih u Aziji te je potrebno vremena da se naviknete na tu razliku. Horizontalna udaljenost od centra mete do linije bacanja iznosi 2,37, a dijagonalna 2,93 metra.

A kome će večeras zasmetati osa?

– Da, u drugom setu, pri rezultatu 1:1, protiv Nizozemca Van Duijvenbodea napala ga je sad već poznata osa Ally Pally, s kojom je prošle godine neugodna iskustva imao i Danny Noppert. Nizozemcu je osa doletjela ravno do usta, što je znatno utjecalo na njegovu koncentraciju. Pokušavao se saginjati i izbjeći insekta, zbog čega nije pružio svoj najbolji nastup i loše je odradio dva ključna bacanja. Iako je publika reagirala smijehom na neobičnu situaciju, Van Duijvenbodeu nije bilo nimalo smiješno. Jasno, bolje da je njemu doletjela osa nego meni. Vjerujem da se večeras neće pojaviti – dodao je Krčmar.

Zanimljivo je da imate još jedan zanimljiv nadimak?

Nadimak Dum-Dum dao mi je Andrej Rora, u to vrijeme urednik kriminalističkog magazina "Istraga" Nove TV, inače veliki fan i pobornik pikada koji je uređivao časopis Pikado, službeno glasilo Hrvatskog pikado saveza. Rora je bio impresioniran silinom kojom sam zabijao strelice u metu pa je u jednom izvještaju s turnira koji sam osvojio upotrijebio nadimak Dum-Dum koji se prilijepio i postao mi službeni nadimak.

Prije pikada trenirao boks

Pikado je počeo igrati 2005. godine. Već na svom trećem nastupu na Cyber Touru, u ožujku 2005. u Splitu, osvojio je drugo mjesto u DYP-u (igra slučajnih parova). U Europi se za njega pročulo kada je na svom prvom nastupu na EDU Rankingu u Češkoj u DYP-u izbacio Austrijanca Dietmara Burgera, jednu od najvećih europskih zvijezda elektroničkog pikada, pogodivši 136 (60+60+16), nakon čega je njegov partner izašao na duplo 8. No vrhunac debitantske sezone dogodio se na Državnom prvenstvu u Požegi u svibnju 2005. Krčmar je prvog dana sa svojom ekipom (Panda iz zagrebačkog kvarta Ravnice) osvojio drugo mjesto na ekipnom PH, da bi sljedećeg dana priredio pravi šok drugim mjestom na pojedinačnom PH. Ukupno gledano Krčmar je bio najuspješniji igrač Državnog prvenstva u Požegi.

Je li pikado bio prvi sport kojim ste se bavili?

– Ne, trenirao sam boks, bodybuilding, budokai, tajlandski boks. Hobi mi je ribolov i jahanje – zaključio je Krčmar.