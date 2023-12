'U Londonu se pije, pjeva i galami, dvorana je rasprodana. Supruga će biti jedini pravi navijač'

Boris Krčmar danas će na Svjetskom prvenstvu u pikadu u Londonu igrati za plasman među 32 najbolja. U prvom kolu s lakoćom je riješio Engleza Browna (3:1), a danas ga čeka meč protiv Nizozemca Dirka

Naučeni na galamu

– Dobro, izgubio sam prvi set, ali nije bilo straha da u konačnici neću pobijediti. Zašto sam izgubio prvi set? Pripisao bih to tremi. To što sam već peti put na Svjetskom prvenstvu nema veze, uvijek je taj prvi nastup poseban. Imao sam dobar prosjek, oko 92 boda po ruci. Pogodio sam triput maksimalnih 180 bodova, no za vrhunski rezultat takvih pogodaka treba biti puno, puno više. Dobro sam se osjećao tijekom cijelog meča – rekao je Boris Krčmar.

Kakva je bila atmosfera u Alexandar Palaceu?

– Sjajna. Svaki put nas organizator iznenadi nečim novim, ove je godine cijela scenografija u zelenoj boji. Prošle godine bila je u plavoj. Ulaznice su mjesecima unaprijed prodane tako da je svaki dan u dvorani oko 8000 gledatelja. Tu se navija, pije, galami, pjeva, no nama igračima to nikako ne smeta. Naučeni smo na taj folklor u pozadini – istaknuo je Boris.

Imali ste i nekoliko svojih navijača?

– Da, došli su mi prijatelji iz Zadra, ali već su otišli. Jučer je u London došla supruga pa će ona biti moj jedini pravi navijač u dvorani u današnjem susretu drugog kola – kaže Boris.

Kako ste proveli vrijeme između dva nastupa?

– Uglavnom u hotelu koji je pola sata udaljen od dvorane. Tu su smješteni svi igrači. Međusobno razgovaramo, družimo se, pijemo kave. Imamo i jednu posebnu dvoranu za treninge s dvije ploče koja je otvorena od 0 do 24 sata. Uglavnom nije gužva i svi stignemo otrenirati svoj dio.

Plasmanom u drugo kolo izjednačili ste lanjski rekord. No može li se korak više, u treće kolo?

Napravit ću sve da to napravim. Igram protiv Nizozemca Dirka van Duijvenbodea, trenutačno 11. igrača na svjetskoj rang-ljestvici. S njim sam dosad igrao dvaput, i to prošle godine. Jednom sam pobijedio sa 7:2, a drugi put sam tijesno izgubio, s 5:6. Na kladionici sam čak ja favorit, koeficijent na njega je 2.10, a na mene 1.70 pa ćemo vidjeti. On je kao igrač među top 32 bio slobodan u prvom kolu. Ono što se statistički vidi, u posljednjih deset mečeva ima samo dvije pobjede i osam poraza. Koliko sam čuo, zadnja dva mjeseca ima problema s ramenom ruke kojom baca strelice. Sigurno je da se neće lako predati i očekujem jedan težak i zahtjevan susret. U drugom kolu igra se na tri dobivena seta – rekao je Krčmar.

Igrate posljednji meč jutarnjeg dijela programa, dakle na podij ćete negdje oko 16.45 sati?

– Meni odgovara kasniji popodnevni termin. Lijepo ću se naspavati, doručkovati, malo trenirati i odmoriti za meč – dodao je Boris.

Dobro, nešto se sitno zaradilo prolaskom u drugo kolo?

– Da, doista sitno. Ali, ako prođem u treće kolo, zarada raste – naglasio je Krčmar.

Igra se za pola milijuna funti

Inače, svjetski prvak bit će nagrađen lijepom svotom – 500.000 funti. U ovoj napetoj utrci svaka 180-ica postaje bitna ne samo zbog natjecanja već i zbog humanosti. Nagrada Ballon d'Art, koju je utemeljio sponzor Paddy Power za igrača koji postigne najviše 180-ica tijekom prvenstva, podsjeća nas da svaki ostvareni pogodak za 180 znači i donaciju od 1000 funti za Prostate Cancer UK.

Aktualni prvak Michael Smith brani titulu, a već u prvom kolu umalo je ispao. Pobijedio je Nizozemca Doetsa s 3:2 u setovima. Ove godine imamo i Engleza Lukea Humphriesa, čiji je nedavni trijumf na Players Championship Finalsu potaknuo očekivanja o mogućem osvajanju ovogodišnjeg prvenstva. Jedna od favorita je već ispao – Škot Peter Wright, aktualni europski prvak i ne tako davno svjetski prvak.

– Gledao sam njegov meč protiv Jima Williamsa. Nisam vjerovao u ono što gledam. Wright je izgubio uvjerljivo s 0:3, a u posljednjem setu pogađao je jedince umjesto dvadesetica. No on je takav, kad mu ide, onda je opasan, kad mu ne ide, onda ga svatko može pobijediti. U svakom slučaju nije bio na očekivanoj razini – zaključio je Krčmar.