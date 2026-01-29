U tijeku su završne pripreme za ceremoniju otvaranja ZOI-ja

Unutar privremenog kompleksa za probe pored milanskog povijesnog stadiona San Siro, ceremonija otvaranja Zimskih olimpijskih igara 2026. godine poprima oblik dok stotine profesionalnih plesača i volontera usavršavaju završne detalje.

Preko 1300 izvođača, uključujući oko 1200 volontera iz 27 zemalja, mjesecima se priprema u šatoru,a tjedan dana prije otvaranja 6. veljače, probe će se preseliti iz kompleksa u samu nogometnu arenu.

Međutim, San Siro neće biti jedina pozornica otvorenja. Globalnu pozornost s glavnim gradom Lombardije Milanom dijelit će i nekoliko drugih skijališta diljem sjeverne Italije - suorganizator Cortina d'Ampezzo, Livigno u Valtellini i Predazzo u pokrajini Trento, što će biti prva ceremonija otvorenja s više mjesta u povijesti Igara.

Kreativni direktor Marco Balich, veteran olimpijskih i paraolimpijskih ceremonija, uključujući otvaranje Zimskih igara u Torinu 2006., izgradio je predstavu oko grčkog koncepta "harmonije", shvaćenog kao susret grada i planina, čovjeka i prirode te mnogih kultura koje dijele olimpijski prostor.

"Dvadeset godina nakon Torina, to je drugačija zemlja i drugačiji svijet", rekao je Balich."Danas želimo pokazati da je Italija, iako mala, utjecala na globalne navike kroz dizajn, modu i hranu. Ovom ceremonijom želimo priznati to nasljeđe, a također iskoristiti olimpijsku pozornicu kako bismo obnovili poruku mira i zajedničkih ljudskih vrijednosti."

Predstava će slaviti talijansku povijest, kulturu i identitet na suvremen i razigran način.Kostimi će biti ključni za prenošenje talijanskih kulturnih korijena, što je posebno prikladan izbor u Milanu, jednoj od europskih modnih prijestolnica. Dizajner Massimo Cantini Parrini nadgledao je izradu više od 1400 kostima, proizvedenih u kratkim rokovima od prošlog kolovoza.

"Gurnuli smo talijanski identitet koliko god smo mogli“, rekao je, dodajući da se dizajni više oslanjaju na povijesne reference nego na suvremene trendove. Također, poseban će se posvetiti odavanju počasti pokojnom modnom dizajneru Giorgiju Armaniju, koji je umro 2025. godine.

Putovanje kroz talijansku povijest uključivat će počasti velikim figurama poput Leonarda da Vincija i Kristofora Kolumba. Iako je potonji postao kontroverzna figura, Iascone je rekao da će se sve tretirati na lagan i elegantan način, bez namjere provociranja.

Glazba će biti u središtu pozornosti, a Andrea Bocelli, Mariah Carey, Laura Pausini i talijanski reper Ghali predvodit će popis međunarodnih umjetnika. Na tribinama će prisustvovati deseci šefova država i vlada, uključujući američkog potpredsjednika J. D. Vancea i državnog tajnika Marca Rubia.Talijanski predsjednik Sergio Mattarella primit će posebnu počast, jedan od nekoliko trenutaka večeri koje organizatori drže u tajnosti.

Uz spektakl, ceremonija otvaranja uključivat će sve ključne trenutke koje zahtijeva protokol MOO-a, od proslave mira do parade delegacija, koja će se odvijati u neviđenom formatu zbog strukture s više mjesta.

Sportaši će marširati propisanim abecednim redom, međutim, delegacije će biti podijeljene na četiri lokacije kako bi se smanjile potrebe za putovanjem. Televizijska režija će ispreplesti različite lokacije u besprijekornu narativu. Također, prvi put u olimpijskoj povijesti, dva kotla s olimpijskim plamenom- jedan u milanskom Arco della Paceu i jedan na Piazza Diboni u Cortini - bit će istovremeno upaljena.