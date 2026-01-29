HNS se oprostio od svoga nekadašnjeg dopredsjednika, preminuo je u 74. godini

U Vinkovcima je u 74. godini preminuo dugogodišnji nogometni djelatnik te bivši dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza i član Izvršnog odbora, Božo Galić, objavio je HNS.

Božo Galić, koji je u četiri mandata bio župan Vukovarsko-srijemske županije, rođen je 1952. godine u Crnim Lokvama u Bosni i Hercegovini, a u Hrvatskom nogometnom savezu obnašao je dužnost dopredsjednika od 2006. do 2010. godine.

Još je u nekoliko mandata bio član Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, kao i predsjednik Nogometnog saveza Vukovarsko-srijemske županije.

Hrvatski nogometni savez izrazio je duboku sućut obitelji Bože Galića zbog ovog nenadoknadivog gubitka.