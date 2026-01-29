Naši Portali
BOŽO GALIĆ

HNS se oprostio od svoga nekadašnjeg dopredsjednika, preminuo je u 74. godini

Prezentacija realizacije projekta Sustav navodnjavanja Blata- Cerna
Dubravka Petric/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
29.01.2026.
u 20:34

Božo Galić, koji je u četiri mandata bio župan Vukovarsko-srijemske županije, rođen je 1952. godine u Crnim Lokvama u Bosni i Hercegovini, a u Hrvatskom nogometnom savezu obnašao je dužnost dopredsjednika od 2006. do 2010. godine.

U Vinkovcima je u 74. godini preminuo dugogodišnji nogometni djelatnik te bivši dopredsjednik Hrvatskog nogometnog saveza i član Izvršnog odbora, Božo Galić, objavio je HNS.

Još je u nekoliko mandata bio član Izvršnog odbora Hrvatskog nogometnog saveza, kao i predsjednik Nogometnog saveza Vukovarsko-srijemske županije. 

Hrvatski nogometni savez izrazio je duboku sućut obitelji Bože Galića zbog ovog nenadoknadivog gubitka.
