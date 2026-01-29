Naši Portali
Modna revija

Olimpijski pobjednici i medadljaši iskazali se i kao manekeni

Autor
Dražen Brajdić
29.01.2026.
u 23:08

Već jedanaestu godinu sportski brend 4F kreira i izrađuje odjeću i opremu za hrvatske predstavnike na svim višesportskim priredbama. Brend 4F je pri izradi kolekcije za hrvatske sportaše za ZOI Milano Cortina 2026. bio dodatno usredotočen na korištenje prirodnih tkanina.

Osam dana uoči svečanosti otvaranja Zimskih olimpijskih igara (ZOI) u Milanu i Cortini d’Ampezoo, Hrvatski olimpijski odbor (HOO) priredio je u prostoru Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu modnu reviju na kojoj je predstavljena zimska olimpijska kolekcija sportskog brenda 4F, dugogodišnjeg službenog sponzora hrvatskih olimpijaca.

U ime domaćina ove predolimpijske „modne revije“, predsjednika HOO-a Zlatka Mateše i glavnog tajnika Siniše Krajača, voditelj Frano Ridjan zahvalio je ravnateljici Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu Tatjani Vlahović na susretljivosti u osiguravanju reprezentativnog prostora za održavanje revije. Dakako, zasluženi pljesak dobili su i nazočni predstavnici tvrtke 4F.

Zadržavši vjernost vrhunskim materijalima i modernom dizajnu, i ovom prilikom 4F-ovci su kreirali kvalitetnu sportsku odjeću koju će na predstojećim Igrama nositi ukupno 14 hrvatskih predstavnika: Zrinka Ljutić, Filip Zubčić, Istok Rodeš, Samuel Kolega, Leona Popović i Pia Vučinić (alpsko skijanje), Tena Hadžić, Ema Sobol i Marko Skender (skijaško trčanje), Matija Legović, Krešimir Crnković i Anika Kožica (biatlon) te Valentina Aščić i Katarina Burić (brzo klizanje na kratkim stazama).

I dok većina naših zimskih reprezentativaca završnim treninzima tempira formu, kako bi se na prestižnom sportskom događaju predstavili u najboljem svjetlu, kolege iz ljetnih sportova, većinom olimpijci, hrabro su uskočili na njihovo mjesto i preuzeli nimalo lagano breme modelinga. Uz olimpijca Marka Skendera iz skijaškog trčanja, dijelove kolekcije predstavili su: veslači Martin i Valent Sinković, Anton i Patrik Lončarić te bivši olimpijski kormilar Josip Reić, strijelac Miran Maričić, judašica Barbara Đinović, biciklist (BMX) Marin Ranteš, skijaška trkačica Vedrana Malec, plivačica Karla Šitić, košarkašica Antonija Mišura Sandrić i braća Kvesić - Ivan koji je nastupio u Tokiju, i Anđelo koji mu je na tim Igrama bio sparing-partner.

Otvaranje „revije“ bilo je u znaku muške i ženske svečane kombinacije, zatim reprezentativnih trenirki s natpisom Olympic Team Croatia, a nakon toga i raznih sportskih kombinacija za putovanje i slobodno vrijeme. Ležerno, opušteno, zaigrano, kombinirajući manekenski hod i plesne bravure, naši su olimpijci dostojno predstavili olimpijsku kolekciju za skorašnje Zimske olimpijske igre, a sve je odisalo sportskom elegancijom i mladenačkom energijom.

U sve to se sjajno uklopio i vokalni solist Marko Pecotić, koji je donio duh talijanske kancone, maestralno otpjevavši skladbe Nessun dorma i Il mondo. U izvedbi treće skladbe, Sara perche ti amo, pridružila mu se Silvija Dvornik.

Nakon ekskluzivne kolekcije kreirane posebno za naše olimpijce, 4F je pripremio i malo iznenađenje - nekoliko modnih kombinacija iz retail kolekcije, kao kratki uvid u ono što se može pronaći u dućanima. U tome će su im pomogli modeli modne agencije Thalia, dok je svoje štićenike iz publike budnim okom promatrala Tihana Harapin Zalepugin.

Već jedanaestu godinu sportski brend 4F kreira i izrađuje odjeću i opremu za hrvatske predstavnike na svim višesportskim priredbama. Brend 4F je pri izradi kolekcije za hrvatske sportaše za ZOI Milano Cortina 2026. bio dodatno usredotočen na korištenje prirodnih tkanina. U odnosu na prošlu zimsku kolekciju, kreiranu za Peking 2022. godine, povećan je postotak ekološki prihvatljivih tkanina.

S aspekta dizajna, klasične forme pretvorene su u siluete s daškom modernosti, pa je kombinacija streetweara i elegantnijih komada dio jedinstvenog asortimana s neizostavnim, planetarno prepoznatljivim bijelo-crvenim kvadratićima.

Ono najvažnije što je ponudila “revija” svodi se na zadovoljstvo sportaš(ic)a kvalitetom i dizajnom opreme 4F, a istaknuli su i njezinu elastičnost i prozračnost, nepropusnost i toplinu. Posebno su oduševljeni crvenim skijaškim odijelom, softshell jaknom i hlačama, trenirkom, funkcionalnim majicama i crvenim flisom s nacionalnim kvadratićima.

Najkompetentniji za ocjenu bio je aktualni zimski olimpijac Marko Skender:

- Odjeća 4F je uistinu odlična, vrlo udobna i ugodna za nositi, još jednom je dobro pogođena zimska olimpijska kolekcija...

 


 


 


 


 


 


 


 

