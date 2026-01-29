Olimpijski pobjednici i medadljaši iskazali se i kao manekeni

Osam dana uoči svečanosti otvaranja Zimskih olimpijskih igara (ZOI) u Milanu i Cortini d’Ampezoo, Hrvatski olimpijski odbor (HOO) priredio je u prostoru Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu modnu reviju na kojoj je predstavljena zimska olimpijska kolekcija sportskog brenda 4F, dugogodišnjeg službenog sponzora hrvatskih olimpijaca.

U ime domaćina ove predolimpijske „modne revije“, predsjednika HOO-a Zlatka Mateše i glavnog tajnika Siniše Krajača, voditelj Frano Ridjan zahvalio je ravnateljici Hrvatskog prirodoslovnog muzeja u Zagrebu Tatjani Vlahović na susretljivosti u osiguravanju reprezentativnog prostora za održavanje revije. Dakako, zasluženi pljesak dobili su i nazočni predstavnici tvrtke 4F.

Zadržavši vjernost vrhunskim materijalima i modernom dizajnu, i ovom prilikom 4F-ovci su kreirali kvalitetnu sportsku odjeću koju će na predstojećim Igrama nositi ukupno 14 hrvatskih predstavnika: Zrinka Ljutić, Filip Zubčić, Istok Rodeš, Samuel Kolega, Leona Popović i Pia Vučinić (alpsko skijanje), Tena Hadžić, Ema Sobol i Marko Skender (skijaško trčanje), Matija Legović, Krešimir Crnković i Anika Kožica (biatlon) te Valentina Aščić i Katarina Burić (brzo klizanje na kratkim stazama).

I dok većina naših zimskih reprezentativaca završnim treninzima tempira formu, kako bi se na prestižnom sportskom događaju predstavili u najboljem svjetlu, kolege iz ljetnih sportova, većinom olimpijci, hrabro su uskočili na njihovo mjesto i preuzeli nimalo lagano breme modelinga. Uz olimpijca Marka Skendera iz skijaškog trčanja, dijelove kolekcije predstavili su: veslači Martin i Valent Sinković, Anton i Patrik Lončarić te bivši olimpijski kormilar Josip Reić, strijelac Miran Maričić, judašica Barbara Đinović, biciklist (BMX) Marin Ranteš, skijaška trkačica Vedrana Malec, plivačica Karla Šitić, košarkašica Antonija Mišura Sandrić i braća Kvesić - Ivan koji je nastupio u Tokiju, i Anđelo koji mu je na tim Igrama bio sparing-partner.

Otvaranje „revije“ bilo je u znaku muške i ženske svečane kombinacije, zatim reprezentativnih trenirki s natpisom Olympic Team Croatia, a nakon toga i raznih sportskih kombinacija za putovanje i slobodno vrijeme. Ležerno, opušteno, zaigrano, kombinirajući manekenski hod i plesne bravure, naši su olimpijci dostojno predstavili olimpijsku kolekciju za skorašnje Zimske olimpijske igre, a sve je odisalo sportskom elegancijom i mladenačkom energijom.

U sve to se sjajno uklopio i vokalni solist Marko Pecotić, koji je donio duh talijanske kancone, maestralno otpjevavši skladbe Nessun dorma i Il mondo. U izvedbi treće skladbe, Sara perche ti amo, pridružila mu se Silvija Dvornik.

Nakon ekskluzivne kolekcije kreirane posebno za naše olimpijce, 4F je pripremio i malo iznenađenje - nekoliko modnih kombinacija iz retail kolekcije, kao kratki uvid u ono što se može pronaći u dućanima. U tome će su im pomogli modeli modne agencije Thalia, dok je svoje štićenike iz publike budnim okom promatrala Tihana Harapin Zalepugin.

Već jedanaestu godinu sportski brend 4F kreira i izrađuje odjeću i opremu za hrvatske predstavnike na svim višesportskim priredbama. Brend 4F je pri izradi kolekcije za hrvatske sportaše za ZOI Milano Cortina 2026. bio dodatno usredotočen na korištenje prirodnih tkanina. U odnosu na prošlu zimsku kolekciju, kreiranu za Peking 2022. godine, povećan je postotak ekološki prihvatljivih tkanina.

S aspekta dizajna, klasične forme pretvorene su u siluete s daškom modernosti, pa je kombinacija streetweara i elegantnijih komada dio jedinstvenog asortimana s neizostavnim, planetarno prepoznatljivim bijelo-crvenim kvadratićima.

Ono najvažnije što je ponudila “revija” svodi se na zadovoljstvo sportaš(ic)a kvalitetom i dizajnom opreme 4F, a istaknuli su i njezinu elastičnost i prozračnost, nepropusnost i toplinu. Posebno su oduševljeni crvenim skijaškim odijelom, softshell jaknom i hlačama, trenirkom, funkcionalnim majicama i crvenim flisom s nacionalnim kvadratićima.

Najkompetentniji za ocjenu bio je aktualni zimski olimpijac Marko Skender:

- Odjeća 4F je uistinu odlična, vrlo udobna i ugodna za nositi, još jednom je dobro pogođena zimska olimpijska kolekcija...



























