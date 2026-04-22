Pitanje koje muči mnoge postavili smo AI-ju, ovakav odgovor nismo očekivali

Ljudi se (pre)često nalaze između intuicije da je nešto dobro za njih i preopterećenosti informacijama koja ih sprječava u donošenju dobrih odluka. Drugo mišljenje! To je ono magično za što se hvatamo i što je vrlo često “jezičak na vagi” u donošenju bilo kakvih odluka. I dok smo nekada drugo mišljenje tražili od stručnjaka ili u iskustvima drugih, danas se sve više oslanjamo na AI.



Koliko god vjerovali da ljudi uvijek razmatraju sve opcije i donose racionalne odluke, stvarnost je daleko od toga. Jedan od razloga je taj što je kognitivni kapacitet ljudskog mozga ograničen pa jednostavno ne može obraditi ogromnu količinu informacija potrebnih za određene odluke. Ili je pod utjecajem različitih pristranosti pa se odlučuje za opciju koja je „dovoljno dobra“. Nisam željela da moja odluka o kupnji novih guma bude dovoljno dobra, nego odlična pa sam potražila drugo mišljenje od umjetne inteligencije.

AI kao drugo mišljenje zapravo je odličan “koncept” jer izbjegava dvije krajnosti: slijepo oslanjanje na AI (naime, umjetna inteligencija ne odlučuje umjesto nas, ali nam pomaže odlučiti pametnije) i potpuno ignoriranje njegove vrijednosti (jer tko je danas toliko lud da ne iskoristi prednosti koje mu AI nudi?).

Više detalja, bolji rezultat

Ljetne, zimske ili cjelogodišnje? To je bila moja prva nedoumica. Prvo sam, očekivano, htjela postaviti pitanje koje su gume najbolje. Onda sam se sjetila savjeta AI stručnjaka da preciznije pitanje generira bolji odgovor pa sam pitala: “Koje gume su najbolje za gradsku vožnju i povremena putovanja, za auto srednje klase, uz fokus na sigurnost na mokroj cesti i cijenu srednjeg ranga?”



Odgovor me iznenadio. Naime, AI mi nije odmah rekao koje gume kupiti, nego mi je objasnio razlike: zašto su neke bolje na kiši, koje se brže troše i sl. Odjednom više nisam gledala “najbolje gume”, nego najbolje gume za mene. Tako mi je za gradsku vožnju i povremena putovanja AI preporučio tzv. touring ili all-season (cjelogodišnje) gume koje nude balans sigurnosti, udobnosti i trajnosti.

Dao mi je i konkretne primjere dobrih guma, ali sugerirao da, želim li maksimalnu sigurnost ili planiram voziti više kilometara, ipak razmislim o kupnji ljetnih i/ili zimskih guma. Ljetne imaju bolje kočenje i prianjanje na toplom asfaltu, a zimske su neusporedivo bolje kad zahladi. Kako postaviti pitanje da dobiješ smislen odgovor - to je “mudrost” AI-ja, koju mnogi tek trebaju usvojiti kako bi od novog alata “ugrabili” najviše. U moru recenzija, YouTube videa i usporedbi lako je izgubiti sate – i još uvijek ostati neodlučan.

Pomoć s gradivom i učinkovitije učenje

Upravo s ciljem da što više ljudi nauči kako koristiti AI na smislen i odgovoran način, Hrvatski Telekom pokrenuo je inicijativu „AIMO! znati uz AI“. Nadogradnja je to projekta „AI ti to možeš“ u sklopu kojeg je Toni Milun lani objašnjavao osnove korištenja AI-a. Korisnicima je i ovog puta dostupno 12 video epizoda s praktičnim savjetima – od učinkovitijeg učenja do razvoja kritičkog razmišljanja – s Dejanom Nemčićem , profesorom geografije, poznatim po modernom pristupu nastavi i korištenju digitalnih alata u obrazovanju.

Osim praktičnih video tutoriala s omiljenim profesorom Nemčićem, tu su i webinari te kviz kojim svatko može provjeriti koji je AI tip i kako može razviti i izbrusiti svoje AI znanje. Kako postavljati jasna, učinkovita i kreativna pitanja AI alatima kako bi dobio relevantne i kvalitetne odgovore, bila je tema prvog webinara, dok će u narednom razdoblju korisnici moći naučiti kako razlikovati stvarne informacije od manipuliranih sadržaja i zaštititi se od digitalnih dezinformacija, upoznati napredne metode kreiranja upita (promptova) i sl. Edukacije vrijedne oko 700 eura HT, u suradnji s Halpetom, omogućava besplatno građanima koji se pridruže Magenta Moments platformi!



Poziv za akciju!

AIMO! nije samo zanimljiva igra riječi koja ističe prisutnost umjetne inteligencije (AI) nego i poziv na akciju, da se uključimo, učimo i koristimo AI kao alat koji nas osnažuje u donošenju boljih odluka i razvijanju vlastitih potencijala. Kao „drugo mišljenje“ AI može brzo analizirati opcije, usporediti proizvode i sažeti informacije koje bismo inače tražili satima. „Koji mobitel je najbolji?“, općenito je pitanje koje nam neće pomoći donijeti bolju odluku. Bolje je pitati: „Koji mobitel do 500 € ima najbolju kameru i bateriju za svakodnevno korištenje?“. Nema teme o kojoj AI nema što za reći; samo je važno znati kako ovaj alat koristiti na pravi način. Cilj HT-a učiniti je AI tehnologije dostupnima, razumljivima i korisnima širokom krugu građana, pružajući im konkretna znanja i rješenja tijekom učenja, rada i kreativnog izražavanja - sve objedinjeno u jednoj poticajnoj poruci: „AIMO! znati uz AI“.