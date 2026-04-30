Crne slutnje će se obistiniti? Stručnjak: Alcaraz bi mogao propustiti cijelu sezonu

Pitanje koje si postavlja cijeli teniski svijet jest koliko je zapravo teška ozljeda desnog ručnog zgloba mladog španjolskog igrača Carlosa Alcaraza. Iz njegovog tima vlada potpuna tajnovitost i ne otkrivaju se detalji o stanju drugog tenisača svijeta, što stvara dodatnu zabrinutost uoči ključnog dijela sezone. Alcaraz, koji je godinu započeo na fantastičan način osvojivši Australian Open i ATP 500 turnir u Dohi, već je potvrdio da neće braniti naslov na Roland Garrosu, a upitan je i njegov nastup na Wimbledonu. Problem je prvi put postao očit tijekom njegovog meča na turniru u Barceloni sredinom travnja, kada je primio liječničku pomoć zbog "oštre" boli u području desnog zgloba i podlaktice. Iako je pobijedio u tom meču, naknadno se povukao s turnira, a zatim i s Mastersa u Madridu drugu godinu zaredom, izjavivši da je ozljeda "ozbiljnija nego što je itko očekivao".

Iako iz Alcarazovog tima nema službene dijagnoze, u javnost je procurila informacija da se radi o upali sinovijalne ovojnice koja oblaže tetivu, u ovom slučaju palca na ozlijeđenom zglobu. Ova upala uzrokuje bol, ukočenost i ograničenu pokretljivost, a česta je pojava kod tenisača zbog preopterećenja uzrokovanog stalnim ponavljanjem istog pokreta. U takvim slučajevima, uz primjenu leda i protuupalnih lijekova, obavezni su mirovanje i imobilizacija zgloba kako bi se smanjila bol i oteklina, a ključan dio oporavka čine i fizioterapijske seanse. Međutim, nedostatak konkretnih informacija otvara vrata raznim nagađanjima o stvarnoj težini problema, što je potvrdio i teniski analitičar José Moron, istaknuvši da "trenutna tajnovitost hrani glasine i špekulacije", sugerirajući da bi se moglo raditi o ozbiljnijoj ozljedi s obzirom na ranu objavu o propuštanju Roland Garrosa.

Kako bi razjasnio moguće scenarije, španjolski list MARCA konzultirao je Joséa Luisa Martíneza Romera, specijalista ortopedske kirurgije i traumatologije, koji je iznio prilično zabrinjavajuću prognozu. Prema njegovim riječima, sve ovisi o tome je li ozljeda akutna ili kronična. "To je problem koji se u mnogim slučajevima rješava odmorom i liječenjem i u tom smislu nije pretjerano zabrinjavajuć, ali postoji mnogo vrsta ozljeda i ovdje nam očito nedostaje informacija. Ako se radi o akutnoj tenosinovitis, oporavak se procjenjuje na razdoblje od četiri do šest tjedana. Međutim, ako se ozljeda vuče od ranije i postala je kronična, tada već možemo govoriti o razdoblju od tri do šest mjeseci, a to bi značilo da se mora oprostiti od tekuće sezone", objasnio je Martínez Romero.

Najgori scenarij, prema riječima ovog stručnjaka, uključivao bi komplikacije poput ozljede kosti ili puknuća trokutastog fibrokartilaginoznog kompleksa, svojevrsnog meniskusa zgloba koji mu daje stabilnost. Takva ozljeda gotovo sigurno bi zahtijevala kiruršku intervenciju i značajno produljila oporavak. "U ovom trenutku govorimo o nagađanjima, ali ako nema oštećenja tetive i degeneracije, oporavak je potpun, ali dug. Ipak, komplikacije bi mogle dovesti do toga da Carlos mora promijeniti tehniku udarca", dodao je Martínez Romero, poželjevši mladom tenisaču što brži oporavak. Ta mogućnost posebno je zabrinjavajuća jer stručnjaci već neko vrijeme ističu da Alcarazov polu-zapadni hvat kod forhenda, iako mu daje nevjerojatnu snagu, nosi povišen rizik od ozljeda upravo na tom dijelu ručnog zgloba.

Alcarazova ozljeda događa se u vrijeme kada se sve više govori o fizičkim zahtjevima modernog tenisa i prenatrpanom kalendaru. Njegovo povlačenje samo je jedno u nizu povlačenja vrhunskih igrača s velikih turnira. Primjerice, Novak Đoković se također povukao s turnira u Madridu zbog problema s ramenom, što je potaknulo širu raspravu o fizičkoj cijeni uspjeha na ATP Touru. Talijanska teniska legenda Adriano Panatta komentirao je "vrlo zabrinjavajuću stopu" ozljeda među igračima, pripisujući je "nasilnoj" i iznimno zahtjevnoj prirodi današnje igre koja tijelo tjera do krajnjih granica.

Odsutnost Alcaraza velik je udarac za njega osobno, ali i za same turnire i ljubitelje tenisa. Španjolac je bio branitelj naslova i na Italian Openu i na Roland Garrosu, a njegova karizma i atraktivan stil igre nedostajat će na terenima. Njegov glavni suparnik, Jannik Sinner, najbolje je sažeo osjećaje mnogih kada je rekao: "Tenis je puno bolji sport kada je on tu." Dok se čeka više informacija, ostaje samo nada da se najcrnji scenariji neće ostvariti i da će se jedan od najuzbudljivijih igrača današnjice uskoro vratiti na teren, potpuno zdrav i spreman za nove dvoboje.