FOTO Kakvu su poruku prva dama i kraljica poslale svojim kombinacijama: 'Ovo nije bio spontan modni trenutak'
Kada je riječ o kraljevskom odijevanju, uvijek postoji više nego što se na prvi pogled vidi. Dok su predsjednik Trump i kralj Charles uglavnom bili u središtu pozornosti tijekom državnog posjeta, Melania Trump i kraljica Camilla najviše su poruka poslale upravo kroz pažljivo odabrane modne kombinacije.
Modna komentatorica Amber Graafland za The Sun tvrdi da su 'mjeseci e-mailova i koordinacije' između timova dviju dama rezultirali 'tihom lekcijom o modi kao obliku diplomacije'. Izjavila je da su 'suptilni detalji njihovih kombinacija govorili mnogo prije nego što je ijedna od njih progovorila, te da su daleko od slučajnih'.
Prvi upečatljiv signal bio je odabir boje za svečani doček u Washingtonu. Iako se bijela boja najčešće povezuje s vjenčanjima, ona je postala i simbol kraljevskog statusa, pa je bila logičan izbor za obje dame.
'Ovo nije bio spontan modni trenutak. Bijela je dugo povezana s mirom, jasnoćom i novim počecima, ali i s diplomatskom simbolikom. Po svojoj prirodi je neutralna, nenametljiva i suzdržana. Ne provocira niti nameće stav', istaknula je Amber.
Drugog dana četverodnevnog posjeta, na državnoj večeri u Bijeloj kući, obje su dame odabrale ružičastu boju. Dok je Camilla nosila haljinu britanske dizajnerice Fione Clare, prva dama Melania zablistala je u Diorovoj kreaciji uz operne rukavice.
Amber je komentirala taj odabir: 'Ako je bijela stvorila usklađenost, ružičasta je donijela toplinu. Manje je formalna od bijele, ali nimalo neozbiljna. U modnom smislu, ružičasta je djelovala kao most i ispričala cjelovitu priču: prvo stabilnost, zatim toplina; prvo jedinstvo, potom opuštenost.'
Dok su boje Camillinih kombinacija privlačile pažnju, njezin nakit nosio je suptilniju poruku. Naglasila je kraljevsku tradiciju noseći ametist i dijamantni nakit koji je nekoć pripadao kraljici Viktoriji i kraljici Mary. Dio njezine ogrlice nosila je i kraljica Elizabeta II kao broš tijekom posjeta Washingtonu 1991. godine. 'Još jedan tih i elegantan znak povijesti, kontinuiteta i trajnog posebnog odnosa između Ujedinjenog Kraljevstva i SAD-a.', rekla je dizajnerica.
Već pri dolasku u Sjedinjene Američke Države, Camilla je ton posjeta postavila i diplomatskim Cartierovim brošem. Riječ je o upečatljivom komadu s motivima britanske i američke zastave, koji je kraljici Elizabeti II darovao gradonačelnik New Yorka Robert F. Wagner tijekom njezina posjeta 1957. godine.
Izrađen od platine i ukrašen rubinima, safirima i dijamantima, simbolizira jedinstvo kroz isprepletene zastave dviju država. Modna stručnjakinja taj je detalj opisala kao 'šlag na torti' Camillina diplomatskog odijevanja.