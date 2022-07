Tihea Topolovec u četvrtfinalu Zagreb Grand Prixa

Prvog dana natjecanja na džudaškom Zagreb Grand Prixu 2022. od troje hrvatskih predstavnika samo je Tihea Topolovec (do 57 kg) uspjela doći do četvrtfinala, dok je Ana Viktorija Puljiz (do 52 kg) zaustavljena u drugom, a Leon Đapić (do 66 kg) u prvom kolu.

Voljom ždrijeba Tihea Topolovec je bila slobodna u prvom kolu, a u drugom ju je dopala Talijanka Giulia Caggiano. Hrvatska džudašica je uvjerljivo bila bolja i nakon 94 sekunde "ipponom" osigurala prolaz u treće kolo.

Protiv Poljakinje Julije Kowalczyk borba je bila izjednačena i dugotrajna, da bi nakon ukupno devet minuta i 40 sekundi Topolovec "ipponom" izborila nastup u četvrtfinalu. Nažalost, tu ju je zaustavila Gruzijka Eteri Liparteliani, nekadašnja juniorska svjetska prvakinja i aktualna osvajačica bronce na seniorskom Europskom prvenstvu.

Tihei Topolovec ostaje još mogućnost da se kroz repesaž domogne brončanog odličja, što bi bio odličan rezultat za 23-godišnju hrvatsku reprezentativku.

Ana Viktorija Puljiz je u prvom kolu u drugoj minuti "produžetka" "ipponom" svladala Amerikanku Katelyn Jarrell, da bi u drugom kolu jedan "wazari" bio dovoljan Mongolki Bishrelt za pobjedu nad 20-godišnjom osvajačicom srebrnog odličja na Mediteranskim igrama.

Leona Đapića je "ipponom", nakon samo 29 sekundi borbe, izbacio Britanac Michael Fryer.

U subotu će na tatami Arene Zagreb izaći šestero hrvatskih predstavnika. Iva Oberan (do 63 kg) za suparnicu ima Njemicu Winzig, Lara Cvjetko (do 70 kg) ide na iskusnu Kuba

nku Perez, viceprvakinju svijeta iz 2017., a Barbara Matić na staru poznanicu, Mađaricu Gerscak. U istoj kategoriji, Anđelu Violić čeka Kolumbijka Rodriguez, 16. na svjetskoj ranking ljestvici.

U muškoj konkurenciji će nastupiti Robert Klačar (do 73 kg), koji ide na Poljaka Morku, dok Marina Franušića (do 81 kg) čeka borba s Moldavcem Zaborosciucom.