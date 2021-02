VIDEO Tiger Woods doživio tešku prometnu nesreću!

Tiger Woods, jedan od najboljih igrača golfa svih vremena, ozlijeđen je u teškoj prometnoj nesreći u Los Angelesu, prenose amrički mediji.

Woods je bio jedina osoba u vozilu, iz olupine su ga izvukli vatrogasci, te je hitno prebačen u bolnicu. Uzrok nesreće, odnosno što je dovelo do sudara i prevrtanja njegova terenca, nije poznat.

Portal Golf Digest tvrdi da je zadobio višestruke povrede nogu i da se trenutačno nalazi u operacijskoj sali. Tu je informaciju potvrdio i njegov agent Mark Steinberg.

CBS u svom članku prenosi konstrukciju da su u pitanju "umjerene do kritične" ozljede.

Tiger Woods osvojio najviše PGA turnira od bilo kojeg aktivnoga igrača golfa, čak 82. U lipnju 2010., časopis Forbes objavio je, da je Tiger Woods najbogatiji sportaš svijeta sa zaradom od preko 100 milijuna dolara.

This morning @LMTLASD responded to a roll-over collision in which @TigerWoods was injured. Please see our statement... pic.twitter.com/cSWOxKZC1w