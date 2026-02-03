Hrvatska bez Čilića ide na Dance u Davis Cupu, gosti dolaze bez najboljeg igrača

Pomlađeni sastavi susret čine dodatno neizvjesnim, mišljenja je hrvatski izbornik Ivan Dodig, koji se odlučio za momčad u kojoj su najiskusniji specijalisti za igru parova Mate Pavić i Nikola Mektić, dok su za pojedinačne mečeve u konkurenciji Dino Prižmić, Luka Mikrut i Matej Dodig.

"Drago nam je što ponovno igramo pred domaćom publikom u Varaždinu. Čeka nas težak meč, ali domaćini smo i imamo mladu ekipu s novim momcima. Uvjeti su odlični i vjerujem da nas očekuje kvalitetan tenis", rekao je Dodig.

Izostanak Čilića, prema riječima izbornika, osjetan je, ali i prilika za stjecanje iskustva mlađih igrača.

"Marin je 20 godina nositelj reprezentacije i naravno da smo bez njega oslabljeni. Ali, tu su mladi momci koji su budućnost hrvatskog tenisa i moraju preuzeti odgovornost. Mislim da su spremni. Na mladima svijet ostaje", istaknuo je Dodig te dodao da će Čilić, koliko mu to zdravlje dopusti, biti uz momčad.

Danska reprezentacija u Varaždin je stigla bez Runea, a najviše rangirani igrač bit će Elmer Moeller, uz Augusta Holmgrena, Carla Emila Overbecka te igrače u paru Johannesa Ingildsena i Oskara Brostroema Poulsena.

Danski izbornik Frederik Nielsen istaknuo je kako se njegova momčad ne opterećuje time tko je favorit.

"Ne razmišljamo o favoritima već o tome gdje vidimo prilike za svoje igrače. U svaku utakmicu ulazimo s vjerom da možemo pobijediti", rekao je Nielsen, koji je pohvalio uvjete u Varaždinu.

Kazao je da očekuje dobru atmosferu u Areni, no žao mu je što na terenu neće biti i Čilić.

"On je sjajan igrač i legenda. Jedan je od najprofesionalnijih igrača i radi ozbiljno, ima impresivnu karijeru, bio je osvajač Grand Slama i žao nam je što ga nećemo vidjeti", izjavio je Nielsen.

Susret Hrvatske i Danske će započeti u petak u 16 sati, a na programu će biti dva pojedinačna dvoboja. Subotnji program će započeti u 13 sati dvobojem parova, a potom će uslijediti još dva pojedinačna meča.

Pobjednik dvoboja plasirat će se u drugo kolo kvalifikacija, gdje će igrati protiv boljeg iz susreta Njemačka - Peru.