Šuker bez zadrške odgovorio Tuchelu: 'Poštujte svih 211 nogometnih nacija'

Bivši kapetan hrvatske reprezentacije Davor Šuker stao je u obranu utakmice za treće mjesto na Svjetskom prvenstvu, nakon što je engleski izbornik Thomas Tuchel poručio da taj susret nema posebnu vrijednost za njegove igrače.

Šuker, koji je ovih dana sudjelovao na revijalnom susretu nogometnih legendi uoči finala Svjetskog prvenstva, podsjetio je kako upravo dvoboj za broncu može ostati jedan od najvećih trenutaka u povijesti jedne reprezentacije.

Tuchel je nakon ispadanja Engleske od Argentine u polufinalu izjavio da ni njegovi igrači ni Francuzi nisu došli na turnir kako bi se borili za treće mjesto, već isključivo za naslov svjetskog prvaka. Takvo razmišljanje Šuker ne dijeli.

"Dopustite mi da kažem nešto na tu temu. Mislim da bogate zemlje ne žele igrati takav meč nakon što su poražene u polufinalu. No, nemojte podcjenjivati tu utakmicu jer je ona itekako važna", rekao je bivši hrvatski napadač.

Kao primjer naveo je vlastito iskustvo s Mundijala 1998. godine u Francuskoj, kada je Hrvatska pobjedom nad Nizozemskom osvojila povijesnu brončanu medalju.

"Nakon 1998. godine i trećeg mjesta s Hrvatskom protiv Nizozemske još uvijek s ogromnim ponosom govorim o toj brončanoj medalji. Neki ljudi imaju toliko novca i trofeja da im ta utakmica ne znači ništa...", poručio je Šuker.

Naglasio je kako velike nogometne sile trebaju pokazati više poštovanja prema svim reprezentacijama koje sudjeluju na Svjetskom prvenstvu.

"Govorim im da budu tihi i poštuju svih 211 nogometnih nacija i razumiju da svijet ne pripada samo njima, pripada i malim nacijama i svima koji vole nogomet", dodao je.

Hrvatska bronca iz Francuske ostala je jedan od najvećih uspjeha u povijesti nacionalne momčadi i postavila temelje generacijama koje su kasnije osvajale svjetske medalje.

Engleska će nakon poraza od Argentine u polufinalu igrati protiv Francuske u susretu za treće mjesto, nakon što su Francuzi ostali bez finala porazom od Španjolske. Dok dio nogometnog svijeta taj dvoboj smatra utješnom nagradom, Šuker vjeruje da brončana medalja za mnoge reprezentacije predstavlja uspjeh koji obilježi cijelu karijeru.