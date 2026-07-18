Dok španjolski kralj putuje na finale SP-a, argentinski predsjednik ga propušta zbog bizarne odluke

Španjolski kralj Filip VI. i premijer Pedro Sánchez prisustvovat će finalu Svjetskog prvenstva u nogometu, no argentinski predsjednik Javier Milei neće u Sjedinjenim Državama bodriti svoju reprezentaciju zbog praznovjerja.

U nedjelju u East Rutherfordu u američkoj državi New Jersey u finalu igraju branitelji naslova - Argentina i europski prvaci Španjolci.

Kralj Filip tako će ispuniti obećanje koje je dao reprezentativcima nakon posljednje odigrane utakmice u skupini protiv Urugvaja - da će ih ponovno doći bodriti u tada potencijalnom finalu, potvrdila je madridska Kraljevska palača.

Na putovanju će ga pratiti i kraljica Letizia i njihove dvije kćeri, prijestolonasljednica Leonor i infanta Sofia.

U međuvremenu je španjolska vlada izvijestila da će finalu prisustvovati i premijer Sánchez bude li La Roja ciljala svoj drugi naslov na Svjetskom prvenstvu, 16 godina nakon prvog.

Argentina se bori za četvrti naslov svjetskog prvaka u velikom finalu Svjetskog prvenstva 2026, no ovaj će se put morati snaći bez Mileijeve potpore.

Na pitanje novinara radio postaje El Observador hoće li otputovati u Sjedinjene Države na veliku utakmicu u East Rutherfordu Milei je odgovorio: "Ne, definitivno ne."

Kazao je da će finale pratiti od kuće, kao i prethodne utakmice te je potvrdio da je to dio svojevrsnog rituala da bi svojim suigračima donio sreću. Otkrio je da će, u sklopu istog rituala odjenuti istu jaknu.

Novinarima je ispripovijedao da ju je skinuo u četvrtfinalu protiv Švicarske i da su "tada primili gol... stoga sam je ponovno obukao i od tada je ne skidam."

Specifični rituali, poznati kao 'cábalas' dio su argentinske nogometne kulture za brojne navijače.

Oni strogo vjeruju da određeni ponavljajući postupci ili predmeti utječu na pobjedu, često gledaju utakmice na istome mjestu ili pritom odijevaju istu odjeću.

Milei je rekao da će predsjedničku palaču, Casu Rosadu staviti na raspolaganje momčadi pobijede li u nedjelju.