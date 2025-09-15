Talijanski mediji oduševljeni Modrićem: 'Sveti Luka! Veliki šampion, užitak ga je gledati'

Luka Modrić, vječni nogometni maestro, nastavlja pomicati granice i ispisivati nove stranice sportske povijesti. U teškoj i napetoj utakmici protiv Bologne na San Siru, hrvatski kapetan postigao je svoj prvi pogodak u dresu Milana, osiguravši momčadi Massimiliana Allegrija pobjedu od 1:0. Pogodak je stigao u 61. minuti kao kruna akcije koju je sam Modrić započeo na svojoj polovici. Nakon proigravanja Rubena Loftus-Cheeka, lopta je došla do Alexisa Saelemaekersa, koji je povratnim dodavanjem savršeno pronašao natrčalog Modrića za precizan udarac s ruba kaznenog prostora. Bio je to trenutak čiste genijalnosti koji ga je upisao u ekskluzivni klub velikana talijanskog nogometa. Postao je tek šesti igrač u povijesti Serie A koji je postigao pogodak nakon 40. rođendana, pridruživši se legendama poput Zlatana Ibrahimovića i Fabija Quagliarelle. S točno 40 godina i pet dana, upisao se kao šesti najstariji strijelac u povijesti lige.

Očekivano, talijanski mediji posvetili su ogroman prostor ovom povijesnom trenutku. Ugledni portal Football Italia proglasio je Modrića igračem utakmice (MOTM), ističući kako je "legendarni veznjak zabio pobjednički gol te bio pouzdan u dodavanjima i obrani tijekom cijele utakmice", uz impresivan podatak da je s 40 godina odigrao svih 90 minuta. Gazzetta dello Sport izvijestila je o uzbudljivoj pobjedi Rossonera i napisala "Sveti Luka Modrić", dok je beIN SPORTS naglasio da je bila "teško izborena". Gotovo svi mediji složili su se kako je Modrićev potez bio trenutak istinske klase u inače ne pretjerano lijepoj utakmici. Sam Modrić je nakon utakmice u svom stilu skromno prokomentirao događaj. "Bila je to sjajna akcija, Ale mi je dao odličnu loptu i bilo je lako zabiti. To je više bila njegova asistencija nego moj gol", izjavio je za DAZN, a zatim se u šali osvrnuo na svoju dugovječnost: "Nadam se da me sljedeći put nitko neće podsjećati na moje godine!"

Njegov trener, Massimiliano Allegri, nije mogao sakriti oduševljenje unatoč tome što je kraj utakmice dočekao na tribinama. "Luka je izvanredan igrač i užitak ga je gledati. Uz to je i vrlo skroman momak, što je dokaz kakav je veliki šampion. On minutu unaprijed zna gdje će lopta ići i ima izvanrednu tehniku", poručio je Allegri. Njegov bijes, međutim, bio je usmjeren na suce. U sudačkoj nadoknadi, sudac Matteo Marcenaro prvo je dosudio jedanaesterac za Milan nakon što je Christopher Nkunku srušen. No, nakon intervencije VAR-a i pregleda snimke, promijenio je odluku i poništio kazneni udarac. To je izazvalo erupciju bijesa kod Allegrija, koji je u svom prepoznatljivom stilu bacio sako, sarkastično vikao "Bravo!" sucima i urlao na četvrtog suca, zbog čega je zaradio izravni crveni karton i isključenje s utakmice.