Poslušajte reakciju talijanskog komentatora kad je Modrić zabio za Milan

Igrala se 61. minuta utakmice trećeg kola Serie A između Milana i Bologne, a na semaforu na kultnom San Siru i dalje je stajalo nepopularnih 0:0. A onda, trenutak nogometne magije koji će se dugo prepričavati. Alexis Saelemaekers probio je po desnoj strani i poslao povratnu loptu na rub kaznenog prostora, točno ondje gdje se kretao čovjek koji je desetljećima prkosio zakonima vremena i nogometne logike. Luka Modrić, nekoliko dana nakon što je proslavio 40. rođendan, bez previše razmišljanja, iz prve je desnom nogom opalio loptu i poslao je neodbranjivo u mrežu. Bio je to njegov prvi pogodak u dresu Rossonera, pobjednički gol za 1:0, ali i još jedna potvrda vječne klase maestra koji je u Milan stigao kao slobodan igrač nakon što je ispisao povijest u Real Madridu. Cijeli stadion je ustao na noge kako bi pozdravio genijalnost hrvatskog virtuoza.

Dok su deseci tisuća navijača na Meazzi slavili, u radijskom eteru odvijala se posebna drama, ona koju je režirao jedan od najcjenjenijih glasova talijanskog sportskog novinarstva. Francesco Repice, 63-godišnji reporter javnog servisa Rai, čovjek uz čije su strastvene prijenose, kako Talijani vole reći, milijuni ljudi zavoljeli sport, nije mogao sakriti svoje divljenje. Iako je poznat kao navijač Rome, njegova profesionalnost i, iznad svega, ljubav prema nogometnoj ljepoti nadvladale su bilo kakvu klupsku pripadnost. Njegov komentar Modrićevog pogotka nije bio samo izvještaj, već oda nogometu, trenutak čistih emocija koji je u samo nekoliko sekundi savršeno sažeo esenciju Lukine karijere i veličine. Upravo je ta nepristrana i iskrena reakcija postala viralna diljem svijeta, pokazujući kako istinska genijalnost nadilazi sve granice.

"Gol! Zabio je Milan! Zabilo je Njegovo Visočanstvo Luka Modrić!" zagrmio je Repice u mikrofon, a njegove riječi odmah su dale naslutiti da se ne radi o običnom pogotku. Nastavio je u poetskom tonu, biranim riječima koje su odjeknule snažnije od bilo kakve statistike: "Postoje igrači koji su drugačiji od drugih, koji znaju obasjati tmurnu noć. Svi aplauzi Meazze su za njega, izvanserijskog Hrvata." Vrhunac je uslijedio u rečenici koja je postala naslov u brojnim medijima i definicija Modrićeve ostavštine: "40 godina kristalne nogometne čistoće..." U tom je trenutku Repice prestao biti samo reporter; postao je glas svih istinskih zaljubljenika u nogomet koji su u Modrićevom potezu vidjeli potvrdu da ljepota, elegancija i inteligencija u sportu nikada ne stare.

A da se nije radilo samo o jednom bljesku inspiracije, već o kompletnoj dominaciji, potvrdila je i statistika nakon utakmice. Prema ocjenama Sofascorea, Luka Modrić proglašen je igračem utakmice s impresivnom ocjenom 8.6, što je ujedno i njegova najbolja partija od dolaska u talijanskog velikana. Koliko je bio superioran ostatku aktera na terenu najbolje pokazuje podatak da je sljedeći najbolje ocijenjeni igrač, stoper Fikayo Tomori, dobio ocjenu 7.3. Bila je to večer u kojoj su se savršeno spojili emocija i egzaktni podaci, poezija i statistika, a sve u čast jednog čovjeka – Luke Modrića, nogometnog Veličanstva koje i u petom desetljeću života nastavlja obasjavati najveće svjetske pozornice.