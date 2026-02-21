Igor Tudor debitira protiv lidera Serie A: Poraz bi ga odveo u tešku dramu!

Igor Tudor u nedjelju od 17.30 sati debitira na klupi Tottenhama, u najzahtjevnijoj utakmici koju je u ovom trenutku uopće mogao zamisliti: sjevernolondonskom derbiju s vodećim Arsenalom. Igorovi Spursi trenutačno su na 16. mjestu s 29 bodova, samo pet više od prvoga u zoni ispadanja, West Hama na 18. mjestu.

Tudor će do kraja engleskog prvenstva ukupno voditi 12 utakmica, samo s jednom misijom: spasiti Spurse od ispadanja u Championship.

Igor Tudor već je izgradio reputaciju stručnjaka za ovakve, krizne situacije, trenera koji preuzima posrnule momčadi i instantno isporučuje rezultate. Njegove epizode u Udineseu, Juventusu i Marseilleu, pa i Laziju, najbolje su ilustracije uspjeha u nekim od najzahtjevnijih europskih liga. Nešto manje uspješan bio je na svojim trenerskim počecima u Galatasarayu i PAOK-u.

Tudor nije trener koji se može pohvaliti trofejima, dapače ima samo jedan, Kup s Hajdukom iz 2013. godine, ali se zato isprofilirao kao svojevrsni nogometni "vatrogasac", stručnjak za nemoguće misije kojeg klubovi zovu kada se čini da je sve izgubljeno.

Njegov put, obilježen kratkim, ali intenzivnim mandatima, pokazuje konzistentan obrazac: dolazak u klub u rasulu, implementacija beskompromisne, agresivne i fizički iznimno zahtjevne filozofije nogometa, te naposljetku, ostvarenje zadanih ciljeva.

Vjerojatno najupečatljiviji primjer Tudorove sposobnosti da oživi momčad na rubu ponora dogodio se u Udinama. Klub sa sjevera Italije angažirao ga je u dva navrata, oba puta s istim, egzistencijalnim ciljem: spasiti ih od ispadanja u Serie B.

Prvi put, u travnju 2018., preuzeo je Udinese nakon što je momčad nanizala čak jedanaest poraza, što je bio negativni klupski rekord. U četiri preostale utakmice, Tudor je uspio osvojiti ključnih sedam bodova i osigurati opstanak. No, uprava ga nije zadržala, da bi ga ponovno pozvala u ožujku sljedeće godine, kada se klub opet našao na korak od zone ispadanja.

S momčadi koja je bila tek bod iznad opasne zone, Tudor je u jedanaest utakmica ostvario sjajan učinak, upisavši remije protiv Milana (1:1) i Intera (0:0), te okončavši završivši sezonu s tri uzastopne pobjede, što je Udinese lansiralo na sigurno dvanaesto mjesto.

U ljeto 2022. godine Tudor je u Marseilleu dobio priliku pokazati što može napraviti kada vodi momčad od početka sezone. U jednom od najvatrenijih okruženja u Europi, Tudor je implementirao svoj prepoznatljivi sustav 3-4-2-1 s agresivnim visokim presingom, pretvorivši Marseille u jednu od fizički najdominantnijih i taktički najzanimljivijih momčadi u Francuskoj.

Sezona je kulminirala osvajanjem trećeg mjesta u prvenstvu, čime je klub osigurao kvalifikacije za Ligu prvaka. Ipak, trenutak koji će navijači najviše pamtiti dogodio se u Kupu, kada je njegov Marseille u osmini finala izbacio vječnog rivala PSG s 2:1, demonstriravši svu moć Tudorove nogometne vizije.

Epizoda u Juventusu, u klubu u kojem je ostavio dubok igrački trag, zaokružila je njegov trenerski opus na najvišoj razini. Prvo je kao pomoćnik Andrei Pirlu u sezoni 2020./2021. sudjelovao u osvajanju dva trofeja, Talijanskog kupa i Superkupa, te je bio dio stožera koji je u dramatičnom posljednjem kolu osigurao plasman u Ligu prvaka.

No, njegov pravi test kao glavnog trenera uslijedio je u ožujku 2025., kada je preuzeo posrnulu "Staru damu" od Thiaga Motte. S momčadi u krizi rezultata i u borbi za Europu, Tudor je ponovno napravio ono što najbolje zna: stabilizirao je ekipu, izgubio samo jednu od prvih jedanaest utakmica, i na kraju sezone odveo Juventus do četvrtog mjesta i povratka u elitno klupsko natjecanje. Time je još jednom dokazao da je čovjek za teške zadatke, sposoban isporučiti rezultat pod golemim pritiskom, bez obzira na to bori li se za opstanak ili za mjesto u vrhu.

Spomenimo i kako je Tudor u ožujku 2024. bio preuzeo Lazio na devetom mjestu Serie A, a sezonu završio na sedmom i omogućio mu plasman u Europsku ligu.

Zanimljivost u vezi novog angažmana je i tome što će Tudor – usporedo s borbom za ostanak - s Tottenhamom ovog proljeća nastupati i u Ligi prvaka. Tako će IT postati prvi hrvatski trener koji će voditi već treći klub liga Petice u Ligi prvaka, nakon Marseillea (6 nastupa) i Juventusa (3), ali i prvi koji će u tom natjecanju nastupati s dva kluba u istoj sezoni.

Tottenham će u osmini finala Lige prvaka igrati ili protiv ukupnog pobjednika Galatasaray – Juventus (5:2), ili protiv pobjednika Club Brugge – Atletico (3:3).