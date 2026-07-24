Talijani otkrivaju: Modrić je odbio brojne ponude kako bi ostao u Milanu, nudili su mu bogatstvo

Legendarni hrvatski vezni igrač Luka Modrić aktivirao je opciju produljenja ugovora s talijanskim Milanom te će dres tog kluba nositi i sljedeće sezone. Nakon kraja prošle sezone, njegova budućnost bila je neizvjesna te se čak pretpostavljalo da bi se mogao umiroviti, ali on je odlučio odigrati još jednu sezonu na najvišoj razini. Ugovor je potpisan do 30. lipnja 2027., a Modrić je odbio i znatno bogatije ponude kako bi ostao u redovima Rossonera piše Calciomercato.

Prema njihovim saznanjima, Modrić je na stolu imao ponude klubova iz Katara, Saudijske Arabije i MLS-a koji su mu nudili puno više novca. Modrić će sljedeće sezone zaraditi 3.5 milijuna eura, a imat će priliku račun i podebljati s još milijun eura, ako se ostvare određeni bonusi.

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Luka odluku nije donio ishitreno. Nakon završetka klupske sezone potpuno se fokusirao na Svjetsko prvenstvo s Hrvatskom, a na ostanak se odlučio tek nakon Mundijala. Novac mu nije bio prioritet u donošenju odluke, već se ključnim pokazalo vjerovanje u novi klupski projekt. Novi trener Ruben Amorim osobno ga je zvao i poručio mu da računa na njega i u novoj sezoni zbog čega se osjećao kao neizostavan član momčadi.

- Sretan sam što ostajem u Milanu, klubu u kojem se od prvog dana osjećam dobrodošlo i voljeno. Nakon sezone koja je bila ispod očekivanja, motivacija za iskupljenjem je ogromna. Pred nama su nova sezona i novi izazov - to je projekt u koji vjerujem i koji me pokreće. Spreman sam i dalje davati sve od sebe za ovaj dres i ponosan sam što ću i dalje nositi ove boje. Jedva se čekam vratiti na San Siro i ponovno osjetiti vašu podršku s tribina. Vidimo se uskoro, Forza Milan uvijek! - rekao je Modrić nakon potpisa ugovora.