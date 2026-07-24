Luka Modrić u Milanu ruši nevjerojatan Zlatanov rekord!

Prema dogovoru o produženju ugovora, kapetan hrvatske reprezentacije Luka Modrić (40) ostaje u Milanu po istoj plaći kao i prošle sezone - oko 3.5 milijuna eura godišnje, uz ugovor koji vrijedi do 30. lipnja 2027. godine.

A koje novosti čekaju Luku u Milanu u odnosu na prošlu sezonu? Najprije: Luka će nakon dvije godine ponovno igrati europske utakmice, budući da se Milan izravno plasirao u grupnu fazu Europske lige. Hipotetski, u ovom trenutku sezone potencijalni Milanov i Lukin suparnik u Europskoj ligi još uvijek je - Hajduk.

Tako će se Modrić, bude li pošteđen ozljeda, u sljedećoj sezoni ponovno približiti kvoti od pedesetak klupskih utakmica. U prošloj sezoni imao je ukupno 37 nastupa u talijanskom prvenstvu i Kupu.

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Iz Milana je ovog ljeta otišao Lukin omiljeni, ali i neuspješni trener Massimiliano Allegri, preuzeo je Napoli, a na klupi rossonera zamijenio ga je Portugalac Ruben Amorim, bivši trener Manchester Uniteda. Uz Allegrija, smijenjena i cijela sportska uprava, Tare, Moncada, Furlani, pa klub praktički gradi novu upravljačku sportsku strukturu.

Zanimljivo, Amorim je već treći portugalski trener na klupi Milana u posljednje dvije godine, nakon Paula Fonsece i Sergija Conceicaa - a niti jedan od njih nije donio značajan pomak. Fonseca je Milan vodio u 24, a Conceicao u 31 utakmici. Conceicao je s Milanom izgubio od Dinama u Ligi prvaka. No, Portugalci očito imaju jak ulaz u Milan.

Milan je ovog ljeta oborio klupski rekord i za 74 milijuna eura (plus bonusi) iz PSG-a doveo i portugalskog napadača Gonçala Ramosa, koji je potpisao ugovor do ljeta 2031. godine. Tako će Modrić Milanu dijeliti svlačionicu s igračem čiji je pogodak u sudačkoj nadoknadi eliminirao Hrvatsku sa Svjetskog prvenstva.

Doveden je i branič Mario Gila iz Lazija za 30 milijuna eura, a Amorim jako želi Marokanca Noussaira Mazraouija iz Manchester Uniteda, kao bočnog igrača. Blizu Milana bio je i Ederson iz Atalante, no taj transfer je propao. Dakle, u Milanu se radi na ozbiljnoj rekonstrukciji momčadi, a budući da prijelazni rok još traje, teško je sa sigurnošću reći koliko će Milan biti jači. Sigurno je, međutim, da će Luka Modrić biti stožerni igrač.

Milan će početkom kolovoza letjeti na drugi kraj svijeta gdje ga čekaju pripremne utakmice s gradskim suparnikom Interom (5. kolovoza u Perthu) i Chelseajem (8. kolovoza u Jakarti), a 15. kolovoza igrat će protiv Manchester Uniteda u poljskom Wroclawu. Milan počinje sezonu Serije A utakmicom protiv Vlašićevog Torina u gostima 23. kolovoza.

Modrićevo produljenje ugovora s Milanom otvara jedno zanimljivo pitanje - hoće li Hrvat postati najstariji igrač Milana u povijesti? Odgovor glasi: vrlo vjerojatno da. Naime, Modrić se dogovorio o produženju ugovora za još jednu sezonu, do 30. lipnja 2027., što znači da će tijekom nove sezone nastupiti kao 41-godišnjak (rođen je 9. rujna 1985.), čime bi mogao skinuti legendarnog Zlatana Ibrahimovića s vrha ljestvice najstarijih igrača Milana.

Ibrahimović trenutačno drži rekord s posljednjim nastupom za Milan u dobi od 41 godine i 166 dana. Ako Modrić odigra i jednu minutu nakon što dosegne tu dob (otprilike u proljeće 2027.), postat će apsolutni rekorder kluba. Taj rekord - kao najstariji igrač i najstariji strijelac u povijesti - već drži u drugom europskom velikanu, Real Madridu.

I na kraju, budući da se Luka Modrić još nije izjasnio o igranju za reprezentaciju, ne preostaje nam zaključiti kako se njegova vatrena epopeja nastavlja i nadolazeće jeseni u Ligi nacija. Tako novi izbornik Slaven Bilić dobiva golemo pojačanje, jer Luka pod njegovo okrilje ponovno dolazi s najviše europske razine.