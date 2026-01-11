Naši Portali
NIKAD VIĐENO

Talijani objavili za Modrića nešto nezamislivo: Neugodno ćete se iznenaditi kada ovo vidite

Serie A - AC Milan v Genoa
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
11.01.2026.
u 11:12

Gazzetta nadalje objašnjava zašto će se danas dogoditi nezamislivo za Milan ove sezone, u prvih 11 neće biti mjesta za novog lidera svlačionice rossonera, Luku Modrića

Hrvatski kapetan Luka Modrić danas će po prvi put otkako je došao u Milan biti rezerva na nekoj ligaškoj utakmici. Milan kod Fiorentine od 15 sati igra u 20. kolu Serie A. Modrić je do sada bio starter na u svim Milanovim susretima, a danas će po prvi put će biti na klupi u Serie A.

Gazzetta dello Sport javlja tu vijest citirajući trenera Maxa Allegrija, koji je objavio 'Luka će biti na klupi'. Gazzetta nadalje objašnjava zašto će se danas dogoditi nezamislivo za Milan ove sezone, u prvih 11 neće biti mjesta za novog lidera svlačionice rossonera, Luku Modrića.

- Allegri je prinuđen ostaviti Modrića na klupi zbog zgusnutog rasporeda. Ako bi ga danas stavio u igru od početka, to bi značilo da Modrić u devet dana igra čak tri utakmice.

- Jako je malo vremena za oporavak i zato su rotacije igrača nužne, posebno onih koje se najviše koristi. Među njima se ističe Modrić, koji je ne samo starter u svih 18 dosadašnjih utakmica, nego je u njima odigrao čak 1571 minutu. Toliko ih je sakupio jer je na spomenutih 18 utakmica samo tri puta zamijenjen i to najranije u 70. minuti - navodi Gazzetta.
Luka Modrić

