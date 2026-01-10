Sin Zlatana Ibrahimovića više neće biti s Modrićem: Odlazi kod drugog 'vatrenog'

Nizozemski velikan Ajax sve otvorenije poseže za poznatim prezimenima, pa nakon što je Jordi Cruijff, sin Johanna Cruijffa, ušao u sportsku strukturu kluba, na radaru se pojavio još jedan sin nogometne ikone. Ovoga puta riječ je o Maximilianu Ibrahimoviću, 19-godišnjem ofenzivcu AC Milana, kojeg Ajax želi dovesti kao razvojni projekt, a ne kao marketinški trik.

Prema informacijama koje kruže nizozemskim i talijanskim medijima, pregovori se vode u smjeru posudbe, uz mogućnost trajnog transfera. Ideja Ajaxa je jasna: postupna integracija u seniorski pogon, uz utakmice za Jong Ajax kako bi se mladi Šveđanin priviknuo na ritam i zahtjeve nizozemskog nogometa. Iako je primarno lijevo krilo, u Milanu ga vide kao svestranog napadača koji još traži svoju idealnu ulogu.

Ibrahimović ima važeći ugovor s Milanom sve do 2027. godine i već je uključen u rad prve momčadi gdje trenira i igra s kapetanom hrvatske reprezentacije Lukom Modrićem, no minutaža na najvišoj razini zasad je ograničena. Njegov tim zato je istraživao niz opcija u Eredivisie, ali Ajax se, navodno, izdvojio konkretnim sportskim planom i jasnom vizijom razvoja, što je presudilo u donošenju odluke.

Brojke iz omladinskog pogona Milana sugeriraju potencijal, ali ne i gotov proizvod: pet pogodaka i pet asistencija u osamnaest nastupa dovoljno su dobar temelj, ali i pokazatelj da prostora za napredak ima napretek. Uostalom, i njegov otac Zlatan više je puta naglasio da talent bez rada ne znači ništa.

Naravno, prezime Ibrahimović nosi težinu koju je teško ignorirati. Zlatanova karijera, obilježena titulama, golovima i klubovima iz samog vrha europskog nogometa, postavila je gotovo nedostižne standarde. No u Ajaxu se nadaju da Maximilian neće biti promatran kao "novi Zlatan", već kao igrač koji ima pravo na vlastiti put, pogreške i vrijeme. Tamo bi ga trebao dočekati još jedan hrvatski reprezentativac, stoper Josip Šutalo.

Upravo u tome vide svoju šansu, stvoriti okruženje u kojem mladi nogometaš može rasti s manje pritiska i senzacionalizma, nešto dalje od reflektora koji su godinama pratili njegovog oca. Ako se posao realizira, Ajax bi mogao postati mjesto na kojem jedno slavno prezime započinje sasvim novu, drukčiju priču.