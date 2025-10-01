Jedan od najvećih ikada naklonio se Luki Modriću: 'To uzimamo zdravo za gotovo...'

Sjajna partija Luke Modrića u pobjedi Milana nad Napolijem (2:1) već je danima tema talijanskih medija, hvale ga suigrači, suparnici, treneri, mediji, a nova pohvala stigla je od legendarnog Fabija Capella. Trener koji je slavio naslove na klupama Real Madrida, Juventusa, Rome, a s Milanom četiri puta bio prvak Serie A i jednom osvajač Lige prvaka, oduševljen je 40-godišnjim hrvatskim veznjakom.

Mnogi su utakmicu Milana i Napolija najavljivali kroz dvoboj Modrića i Kevina De Bruynea. Dvojica plemenitih veznjaka obilježila su zadnju dekadu nogometa, jedan u dresu Reala, drugi igrama za Manchester City, pa su mnogi s nestrpljenjem čekali kako će izgledati jedan protiv drugoga. Capello tvrdi da je taj dvoboj otišao na Modrićevu stranu.

- Apsolutno je. Modrić dominira u Serie A, dok De Bruyne nije dominirao na San Siru, naprotiv... Mislim da se muči pronaći svoju poziciju, luta po terenu i ne osjeća se ugodno. Onda, naravno, par puta doda nešto što drugi ne bi ni zamislili. Ali njegov utjecaj je vrlo sporadičan, za razliku od Modrićevog u Milanu - smatra Capello i dodaje:

- Hrvat je zaista nevjerojatan. Svi smo zdravo za gotovo uzimali da ima kvalitetu, viziju i osobnost, to su darovi koji se ne gube s godinama. Ali tko bi pomislio da je još uvijek u tako izvanrednom fizičkom stanju? Nakon što je osvojio baš sve u Madridu, Luka je još uvijek tu, baca se u duele i u dodatan sprint kako bi obranio vodstvo. On je rođeni šampion, a čini mi se da uživa u težini odgovornosti što je vođa i u Milanu.

Capellove riječi samo potvrđuju koliko se Talijani dive Modriću i koliko su sretni što je došao u njihovu ligu.