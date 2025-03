Talentirana Hrvatica (20) seli u drugu zemlju: Evo zašto se odlučila na odlazak u Francusku

Nakon četiri sezone njemačke Bundeslige naša ponajbolja hrvatska stolnotenisačica Hana Arapović seli u drugu zemlju. Mlada 20-godišnja Zagrepčanka i 127. igračica svijeta od sljedeće sezone igrat će za francuski Saint Denise. Međunarodnu karijeru je počela u austrijskom Linzu, onda je dvije sezone igrala je za njemački Weil, a zadnje dvije godine za njemački Kolbermoor, s kojim je osvojila drugo mjesto u Kupu. No, slijede novi izazovi.

- Francuska je postala dosta jaka liga, možda i jača od Njemačke, a nakon svih ovih godina odlučila sam probati nešto drugačije. Tu igram već 2-3 sezone s istim igračicama, tako da će mi ova promjena možda i dobro doći. Klub mi se čini super, brzo smo se sve dogovorili, a ono što znam sa mnom će u ekipi biti Francuskinja Pavade (najbolja europska igračica do 21 godine i sedam na seniorskom rankingu nap. a) i Slovakinja Balažova. Trenutačno su tamo i dvije igračice iz Hong Honga i Kineskog Tajpeha, ali ne znam je li one ostaju. Do prije nekoliko kola su bili prvi na tablici - istaknula je Arapović, koja je prvi dio ove sezone u Bundesligi imala skor 10-1, a trenutačno je 15-5.

No, prije klupskih obaveza ovog vikenda gledat ćemo je u Vrsaru, gdje se igra prvenstvo Hrvatske za seniore. Arapović brani trostruku krunu u pojedinačnoj konkurenciji. Mogla je igrati i državno za mlađe seniore, gdje bi branila trostruku krunu (singl, par i miks), ali odlučila se samo fokusirati na seniorski naslov(e).

- S obzirom na to da igraju Malobabić, Rakovac, Pavlović, Cakol, Tubikanec itd. bit će izazovnije nego lani. Uvijek je teže braniti, tako da ne bih davala velike najave. Moje je samo da igram što bolje. Je, pobjeđivala sam već sve te igračice, ali svaki meč je priča za sebe. U paru ću igrati s Ivanom (Malobabić nap. a). Već dulje vrijeme nastupamo zajedno na WTT turnirima i logično je da i ovdje probamo.

Inače, što se tiče ženskih parova u zadnje četiri godine samo jednom je bila prvakinja, ima dva druga mjesta i jednom nije igrala. No, zato dominira u mješovitim parovima s Ivorom Banom, osvojili su tri od zadnje četiri titule. To i ne čudi jer riječ je o aktualnim europskim prvacima do 21 godine. Lani su na seniorskom EP zaustavljeni u četvrtfinalu i to od kasnijih europskih prvaka, Španjolaca Roblesa i Xiao.

- Dugo igramo zajedno i što je najbolje od svega - sve bolje. Je, prvi smo favoriti, ali ja sam uvijek oprezna. Nikad ne znaš kakav će ti biti taj dan, kakvi će biti suparnici - zaključila je Arapović.