Svojom se greškom nismo kandidirali za EP u boksu, a predsjednik je Savezu posudio 10 tisuća eura

Na svečanom dijelu redovne skupštine Hrvatskog boksačkog saveza dodijeljene su godišnje nagrade, ali i one za životno djelo. A za život posvećen "plemenitoj vještini" nagrađeni su treneri Aldo Buršić (posmrtno), Branko Klasić i Brođanin Husein Čamdžić, inače boksački sudac koji je u više od 40 godina dijelio pravdu u 1000 mečeva.

Nagrade osvajačima medalja

Buršić je vodio karijeru Mate Parlova do naslova olimpijskog, svjetskog i europskog prvaka, a Klasić je umirovljeni hrvatski branitelj koji je 27 godina neumorno radio kao boksački trener.

U godini u kojoj su hrvatski boksači i boksačice svih uzrasta na najvećim natjecanjima osvojili 12 odličja, godišnje nagrade za osvajače seniorskih medalja dodijeljene su Sari Beram, Nikolini Ćaćić, Luki Plantiću, Gabrijelu Veočiću i Noi Ježeku.

Jednako tako nagrađeni su i njihovi treneri, a to su Pero Tadić, Franjo Kristić, Tomislav Bašić, Pero Veočić i Nikola Švalj. Između njih izabran je i trener godine, a to je Brođanin Pero Veočić koji je svog sina odveo do naslova mlađeseniorskog prvaka Europe.

20.10.2015., Pula - Prica o Mati Parlovu, svjetskom boksackom prvaku. Prijatelj Pero Tadic."nPhoto: Goran Kovacic/PIXSELL Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Veočića su izabrali kolege treneri i sekundanti na trenerskom seminaru koji je prethodio skupštini i na kojem je jedan od predavača bio i superteškaški velikan svjetskog boksa Roberto Camarelle, dvostruki svjetski prvak i dvostruki olimpijski finalist u kojem je jednom slavio (protiv Kineza Zhileija), a jednom izgubio (od Joshue).

Priznanje za suradnju i organizaciju natjecanja dobio je Nenad Ivanković, predsjednik Zagrebačkog boksačkog saveza, a za medalje na europskim prvenstvima u mlađim dobnim skupinama i na svjetskom studentskom prvenstvu dobili su sestre Mariela i Valeria Šteko, Lorena Horvat, Lana Paljušić Nika Lopac, Agata Štajcer i Luka Pratljačić.

A osječki teškaš je borac koji je u naletu pa će biti jako zanimljivo vidjeti njegov dvoboj s Markom Milunom na predstojećem Prvenstvu Hrvatske koje u Zagrebačkom boksačkom centru počinje već u četvrtak.

Tijekom skupštine dvaput je za govornicu izlazio predsjednik HBS-a Bono Bošnjak koji je, osvrćući se na financijsko izvješće, kazao:

22.10.2021., Zagreb - Hotel Westin. Konferencija za novinare povodom ispracaja hrvatskih boksaca na SP u Beogradu. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

– Za nama je jedna radna godina s dosta troškova koji su uvećani zato što smo, za razliku od prije, počeli financirati i nastupe naših mlađih uzrasta na međunarodnim natjecanjima. Kada sam prije devet godina preuzmao Savez, rekao sam da se nitko osim mene za financije ne treba brinuti, no možda sam pogriješio što sam to rekao i zato sada apeliram na članove Izvršnog odbora da se više uključe. Čak 80 posto tog dijela posla obavljamo dopredsjednik Saveza, general Mladen Mikolčević i ja i bojim se da će HBS bez njega i mene teško egzistirati.

Predsjednik posuđuje Savezu

Ono što je Bošnjakova prednost jest što je financijski neovisan pa i sam znatno sudjeluje u financiranju potreba Saveza, što posudbama, što donacijama, pa je tako nedavno posudio Savezu 10.000 eura za plaće jer su one kasnile iz pravca Hrvatskog olimpijskog odbora.

Kada se pak govorilo o financijskom planu za 2023., on je morao biti promijenjen jer Hrvatska ipak neće biti domaćin Europskog prvenstva do 22 godine.

– Pogreškom našeg ureda nismo kandidirali za to domaćinstvo i ja sam zbog toga tužan jer sam vam obećao da ćemo svake godine biti domaćini jednog velikog natjecanja – kazao je Bošnjak prisutnima na skupštini.