Veliki transfer voditeljice Valentine Miletić, evo što će popularna Hrvatica raditi na ljeto!

Poznata sportska novinarka i voditeljica emisije MaxSporta, Valentina Miletić odlazi na svojevrsnu privremenu posudbu na HRT za vrijeme nadolazećeg svjetsko prvenstva, doznao je Jutarnji list. Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim državama, Kanadi i Meksiku počinje za manje od dva mjeseca, 11. lipnja i traje do 19. srpnja. te će zasigurno biti zahtjevan projekt za HRT.

Miletić je prije radila na HNTV-u, a onda je prešla na MaxSport. Tako bi sportska novinarka vodila emisiju pod nazivom Americana zajedno s Markom Šapitom, koja će ujedno biti glavni studijski projekt HTV-a za SP u nogometu.

Nekadašnja 'Kraljica Dalmacije' na MaxSportu je već četvrtu godinu zaredom gdje je pokrenula gledanu emisiju Druga strana medalje. Osim toga, redovito radi javljanja uživo na utakmica domaćeg nogometnog prvenstva i emisiju Studio SHNL zajedno sa Zoranom Zekićem i Gordonom Schildenfeldom.