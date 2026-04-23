KAKVO POJAČANJE

Veliki transfer voditeljice Valentine Miletić, evo što će popularna Hrvatica raditi na ljeto!

Split: Sve je spremno za početak utakmice između Hajduka i Dinama
Sime Zelic/PIXSELL
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.04.2026.
u 13:43

Poznata sportska novinarka i voditeljica emisije MaxSporta, Valentina Miletić odlazi na svojevrsnu privremenu posudbu na HRT za vrijeme nadolazećeg svjetsko prvenstva, doznao je Jutarnji list. Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Američkim državama, Kanadi i Meksiku počinje za manje od dva mjeseca, 11. lipnja i traje do 19. srpnja. te će zasigurno biti zahtjevan projekt za HRT. 

Miletić je prije radila na HNTV-u, a onda je prešla na MaxSport. Tako bi sportska novinarka vodila emisiju pod nazivom Americana zajedno s Markom Šapitom, koja će ujedno biti glavni studijski projekt HTV-a za SP u nogometu. 

Nekadašnja 'Kraljica Dalmacije' na MaxSportu je već četvrtu godinu zaredom gdje je pokrenula gledanu emisiju Druga strana medalje. Osim toga, redovito radi javljanja uživo na utakmica domaćeg nogometnog prvenstva i emisiju Studio SHNL zajedno sa Zoranom Zekićem i Gordonom Schildenfeldom.

Kod Luke Modrića nije u pitanju novac, a ako razgovarate s njim reći će vam jedno
