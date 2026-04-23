Izašle nove informacije o Yamalovoj ozljedi: Španjolci mogu odahnuti, ali ne i Barcelona

Najbolji mladi nogometaš svijeta Lamine Yamal ozlijedio se u jučerašnjoj utakmici Barcelone i Celte Vigo. 18-godišnjak je zabio jedini pogodak na utakmici u 40. minuti iz jedanaesterca, no prilikom slavlja je legao na teren i morao izaći iz igre. Ispostavilo se da je riječ o ozlijedi butnog mišića zbog koje će morati pauzirati nekoliko tjedana.

Španjolski mediji pribojavali su se da bi mladi krilni napadač mogao propustiti i predstojeće Svjetsko prvenstvo na kojem je Furija jedan od glavnih kandidata za naslov. Prema najnovijim informacijama, tome ipak neće biti slučaj. Yamal bi trebao biti spreman za nastup na svjetskoj smotri, no zato će propustiti ostatak klupske sezone.

Odlučio se za konzervativni plan liječenja koji teće sporije, ali mu zato garantira nastup na Svjetskom prvenstvu budući da umanjuje rizik od obnavljanja ozljede. Za njega je prioritet nastupiti na prvoj svjetskoj smotri u karijeri. U prilog mu ide i što je Barcelona u komfornoj poziciji u španjolskom prvenstvu s devet bodova prednosti pred drugim Realom šest kola prije kraja prvenstva.

Yamal je ove sezone upisao 45 nastupa za Barcelonu te zabio 24 gola i dodao 18 asistencija. Za reprezentaciju je zabio šest pogodaka u 25 nastupa te bio jedan od ključnih igrača na Europskom prvenstvu 2024. kada je Furija osvojila naslov prvaka.