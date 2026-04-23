Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROBLEMI ZA KRALJEVE

Real Madrid do kraja sezone ostao bez dva ključna igrača: Nastup na SP-u nije upitan

UEFA Champions League - Quarter Final - Second Leg - Bayern Munich v Real Madrid
Michaela Stache/REUTERS
VL
Autor
Hina
23.04.2026.
u 17:33

Militao je ozlijeđen u utorak tijekom dvoboja s Alavesom. U jednom duelu, neposredno pred kraj prvog poluvremena, Brazilac je osjetio bol i odmah je signalizirao prema klupi da mu je potrebna zamjena

Za brazilskog braniča Edera Militaa i mladog turskog veznjaka Ardu Gulera, koji su obojica ozlijedili butne mišiće, sezona je završena, objavio je u četvrtak njihov klub Real Madrid.

Dvojici igrača su u četvrtak su dijagnosticirane slične ozljede, jednom ozljede lijevog bedra, a drugom istog područja, ali u desnom bedru.

Guler je osjetio bol u desnom butnom mišiću tijekom zadnjeg treninga uoči dvoboja s Betisom koji je na rasporedu u petak. Turski veznjak je otišao u dvoranu i propustio ostatak treninga s momčadi, a potom mu je dijagnosticirana spomenuta ozljeda.

Militao je ozlijeđen u utorak tijekom dvoboja s Alavesom. U jednom duelu, neposredno pred kraj prvog poluvremena, Brazilac je osjetio bol i odmah je signalizirao prema klupi da mu je potrebna zamjena. Iako je trener Alvaro Arbeloa bio optimističan nakon utakmice, pretrage su pokazale da je Militao zaradio ozljedu butnog mišića lijeve noge. Brazilac je već dvije sezone zaredom uglavnom provodio vrijeme na rehabilitacijama nakon puknuća prednjih križnih ligamenata. 

Prema klupskim izvorima, brazilski reprezentativac i turski veznjak bit će izvan terena oko četiri tjedna te će stoga propustiti posljednjih šest utakmica La Lige, uključujući El Clasico protiv Barcelone 10. svibnja. No, njihovo sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu koje se održava od 11. lipnja do 19. srpnja u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku ne bi trebalo biti upitno.

Real zaostaje devet bodova za Barcelonom koja pobjedom u El Clasicu može potvrditi obranu naslova osvojenog prošle godine, a madridski "Kraljevski klub" bi opet mogao ostati bez ijednog trofeja.

Ključne riječi
Ozljede SP 2026. Real Madrid Eder Militao Arda Guler

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!