KOMPLETIRAO MEDALJE

Svjetski prvak iz Hrvatske na desno oko vidi tek 10 posto, a zaustavili ga nisu ni brojni financijski problemi

Autor
Damir Mrvec
20.10.2025.
u 07:00

Vjera mi je sve u životu. Mogu vam otkriti da u svojem streljačkom prsluku imam posvećenu čudotvornu medaljicu Blažene Djevice Marije. Oko njezine slike piše: "O Marijo, bez grijeha začeta, moli za nas koji se tebi utječemo"

Osvajanjem naslova svjetskog prvaka u gađanju letećih meta, Josip Glasnović kompletirao je sve tri zlatne medalje s velikih natjecanja.

– Prepun sam emocija, ove su medalje plod velikog truda i stvarno smo se namučili za njih, tako da sam presretan jer sam s njima upotpunio trofejnu kolekciju. Još se dojmovi nisu do kraja slegli i vjerojatno ću tek postati svjestan što smo napravili... Što se tiče olimpijskih ambicija, neće biti lako izboriti normu za Los Angeles, jer vidjelo se i ovdje da jedan pogodak može biti presudan, ali dobro ću se pripremiti i dati sve od sebe da izborim još jedan olimpijski nastup.

