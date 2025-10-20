Svjetski prvak iz Hrvatske na desno oko vidi tek 10 posto, a zaustavili ga nisu ni brojni financijski problemi

Osvajanjem naslova svjetskog prvaka u gađanju letećih meta, Josip Glasnović kompletirao je sve tri zlatne medalje s velikih natjecanja.
– Prepun sam emocija, ove su medalje plod velikog truda i stvarno smo se namučili za njih, tako da sam presretan jer sam s njima upotpunio trofejnu kolekciju. Još se dojmovi nisu do kraja slegli i vjerojatno ću tek postati svjestan što smo napravili... Što se tiče olimpijskih ambicija, neće biti lako izboriti normu za Los Angeles, jer vidjelo se i ovdje da jedan pogodak može biti presudan, ali dobro ću se pripremiti i dati sve od sebe da izborim još jedan olimpijski nastup.
