Ljudi, umjesto da trošimo energiju na raspravu o suđenju, radije učinimo nešto drugo

Možemo raspravljati o tome je li sudac bio tendenciozan, možemo vaditi pravilnike i pisati Fifi, ali to neće promijeniti činjenicu da je Svjetsko prvenstvo za nas završilo. Još nam samo treba da od Fife dobijemo odgovor u stilu Imbre Grabarića iz Gruntovčana: "Ti buš meni paragrafe tumačil".

Umjesto da trošimo energiju na to, radije gledajmo pozitivnu stranu priče, a ona kaže da je Hrvatska još jednom pokazala da spada u vrh svjetskog nogometa, da se baš sa svima možemo "pofajtati". Dizali smo se kako je turnir odmicao, odigrali protiv Portugala jedno od najboljih poluvremena u povijesti, djelovali moderno, trkački moćno i još jednom pokazali da imamo ono na čemu nam zavide svi na svijetu, a to je zajedništvo. Mladi i stari, klinci i senatori, i na toj su utakmici protiv Portugala ginuli jedni za druge, čuvali si leđa, jedni iz drugih izvlačili ono najbolje. Kult reprezentacije, koji smo imali oduvijek, a na kojem Dalić inzistira svih ovih godina, nešto je što nikada ne smijemo izgubiti. Za sve naše igrače igranje u reprezentaciji je svetinja, a to se vidi i na terenu, zbog toga se često odlično nosimo s protivnicima koji su objektivno kvalitetniji.

Ispadanje je uvijek teško prihvatiti, pogotovo nakon ovakve utakmice, ali veseli što smo skepsu koja se nekako javila na početku turnira zamijenili nadom s kojom se od turnira opraštamo. Jer vidjeli smo koliko mogu Petar Sučić i Baturina, Matanović je pokazao da na njega možemo ozbiljno računati, Vušković je stekao važno iskustvo, a Gvardiol, Šutalo, Stanišić, Marco Pašalić i mnogi drugi još godinama mogu igrati za reprezentaciju.

Nismo nagrađeni za dobru igru i za hrabrost, sreća nam je opet okrenula leđa (nakon Eura 2024.), nismo dobili priliku za dvoboj sa Španjolcima... Ali igrat ćemo s tom furijom vrlo brzo, već u rujnu u Ligi nacija, i vjerujemo da ćemo pokazati kako se možemo nositi i s njima. Zato ne treba očajavati – vjera u svijetlu budućnost sada nam je još jača nego prije ovog mundijala...

Hrvatska herojski pala protiv Portugala na SP-u, poništena su nam čak tri pogotka (1:2) Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

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