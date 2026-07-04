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ČUDESNI REKORDI

Perišić je jedan od najvećih u povijesti Hrvatske, prestigao Šukera i izjednačio se s Messijem

SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/5
Autor
Edi Džindo
04.07.2026.
u 12:30

Ovim pogotkom Perišić je dodatno učvrstio status jednog od najvećih igrača u povijesti hrvatske reprezentacije, neki bi čak rekli i najvećeg, barem na velikim natjecanjima, na kojima je sveukupno postigao 11 pogodaka (računajući i europska prvenstva).

Neuništivi 37-godišnji Ivan Perišić ispisao je još jednu stranicu hrvatske nogometne povijesti. Pogotkom protiv Portugala u Torontu, u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva postigao je svoj sedmi gol na svjetskim prvenstvima i tako prestigao Davora Šukera, koji je sa šest pogodaka čak 28 godina držao rekord hrvatske reprezentacije. Perišić je do rekorda stigao nastupajući na četiri svjetska prvenstva (2014., 2018., 2022. i 2026.), dok je Šuker svih svojih šest pogodaka zabio na legendarnom Mundijalu u Francuskoj 1998., kada je osvojio Zlatnu kopačku kao najbolji strijelac turnira. Upravo je taj rekord godinama slovio kao jedan od najteže dostižnih u hrvatskom nogometu.

Perišić je sada sam na vrhu ljestvice hrvatskih strijelaca na svjetskim prvenstvima, a pritom je golove postizao u grupnoj fazi, nokaut-utakmicama i susretima za medalje. Perišićevi golovi dolazili su protiv Kameruna i Meksika 2014., Islanda, Engleske i Francuske 2018., Japana 2022. te sada Portugala 2026. godine.

Ovim pogotkom Perišić je dodatno učvrstio status jednog od najvećih igrača u povijesti hrvatske reprezentacije, neki bi čak rekli i najvećeg, barem na velikim natjecanjima, na kojima je sveukupno postigao 11 pogodaka (računajući i europska prvenstva). Uz rekord na svjetskim prvenstvima, već se nalazi među najboljim strijelcima vatrenih te po broju nastupa za Hrvatsku, a sada je srušio i rekord koji je gotovo tri desetljeća bio sinonim za najveće hrvatske uspjehe na svjetskoj sceni.

Isto tako, Perišić se izjednačio s čudesnim Lionelom Messijem. Naime, Perišić i Messi su jedina dva nogometaša u 96 godina dugoj povijesti svjetskih prvenstava koji su i zabili pogodak i upisali asistenciju na četiri različita Svjetska prvenstva. Podsjetimo, Perišić je uz pogodak Portugalu, u prvoj utakmici grupne faze protiv Engleske asistirao za pogodak Petru Musi. Sveukupno gledano, Perišić je na svjetskim prvenstvima direktno sudjelovao u čak 13 pogodaka hrvatske reprezentacije (sedam golova i šest asistencija), po čemu je uvjerljivo najefikasniji Hrvat u povijesti. 

Hrvatska herojski pala protiv Portugala na SP-u, poništena su nam čak tri pogotka (1:2)
Ključne riječi
SP 2026. Hrvatska reprezentacija Ivan Perišić

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