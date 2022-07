"Svi žele igrati, glava me boli koga staviti!" Evo gdje pratiti dvoboj Varaždina i Hajduka

Ovosezonski novi prvoligaš Varaždin u trećem kolu SuperSport HNL-a danas od 21 sat dočekuje Hajduk. I dok se u Splitu nećkaju jer gotovo dva tjedna nisu odigrali ligašku utakmicu, u svlačionici Varaždina nema opterećenja.

– Veselimo se utakmici, pogotovo nakon pobjede u Puli. Tamo smo baš dobro odigrali. Ne želim stvarati pritisak na momčad, već se veselimo utakmici pred punim stadionom. Pripremit ćemo se da budemo dobar takmac i da pokušamo nešto napraviti. Sve cijenimo i poštujemo, ali nikoga se ne bojimo – rekao je trener Varaždinaca Mario Kovačević koji je stanje svoje momčadi provjerio u prijateljskoj utakmici protiv prvoligaša iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Sharjah FC.

– Jako sam zadovoljan, vidi se da je konkurencija u momčadi sve veća. Mi smo u stvaranju pa se igrači bore za svoje mjesto i svi hoće igrati. To me veseli kao trenera. Tako da me glava boli koga staviti u početni sastav. Moramo pogoditi sa 16 igrača i svi moraju biti pravi.

Trener Splićana ovako govori o protivniku:

– Često momčad koja uđe u prvu ligu dobro odradi sezonu. To je zbog pobjedničkog mentaliteta i želje za pobjedom. Neće nam biti lagan protivnik – rekao je Valdas Dambrauskas.

- Dva tjedna bez utakmica su previše s obzirom na vremenske prilike. Jedva čekamo utakmicu u Varaždinu. Trebamo uhvatiti ritam, a za to nam trebaju utakmice svakog tjedna. Odigrali smo u ovom razdoblju dvije prijateljske utakmice, protiv Posušja i Solina. Bilo je dobrih, ali i lošijih stvari - dodao je.

Glavni sudac utakmice je Ante Čulina iz Zagreba, pomagat će mu Luka Pajić iz Rijeke i Dario Kolarević iz Zagreba, a četvrti sudac je Marin Vidulin iz Kanfanara. VAR sudac je Dario Bel iz Osijeka, a asistent VAR suca Marjan Tomas iz Osijeka.

Susret je na rasporedu od 21 sat, a izravan prijenos možete gledati na kanalu Max Sport 1 ili u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista.

